Disparition de Christiane Eda-Pierre, une immense voix venue de Martinique

Une voix céleste s’est éteinte. La soprano martiniquaise Christiane Eda-Pierre, première cantatrice noire de l’Hexagone à faire une carrière internationale d’envergure, avait incarnée l’Ange d’Olivier Messiaen pour la création de « Saint-François d’Assise » dans les années 80. Elle est décédée dimanche 6 septembre à l’âge de 88 ans de mort naturelle.

Pour Christiane Eda-Pierre, la musique était une histoire de famille. Avec une grand-mère organiste et un grand-père flûtiste, elle s'est initiée à l'âge de 7 ans au piano auprès de sa mère. Suivant les traces de sa tante, première femme noire à étudier à la Sorbonne et militante de la cause noire, la jeune Martiniquaise s'envole pour Paris à 17 ans. Elle intègre le Conservatoire, d'où elle sort trois ans plus tard avec trois premiers prix en chant lyrique.

Carrière internationale

Moins d'un an après, Christiane Eda-Pierre fait ses débuts à Nice, puis se distingue dans le prestigieux festival d'Aix-en-Provence avant d'entamer, à partir de 1966, une carrière de plus en plus internationale qui l'amènera à Vienne, Lisbonne, Londres et New York.

De la musique baroque aux oeuvres contemporaines, avec une prédilection pour Mozart, Christiane Eda-Pierre vola de triomphe en triomphe. Elle a côtoyé les plus grands artistes de son époque, du metteur en scène français Patrice Chéreau au ténor italien Luciano Pavarotti, avec cet engagement particulier pour la défense des artistes noirs dans tous les arts.

