Cinéma: «Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait» d'Emmanuel Mouret

Les tourments du cœur et ses intermittences. Le sujet, éternel, aura suscité moult œuvres d'art. Un film, estampillé du label Cannes 2020, sort ce mercredi 16 septembre en salles et explore à son tour les tourments d'amour. Il s'agit du nouveau long métrage d'Emmanuel Mouret, intitulé Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait.

Daphné et Maxime, le cousin de son compagnon, vont devoir passer quelques jours ensemble dans une maison de campagne. Et pour faire plus ample connaissance, ils vont se raconter leur vie sentimentale. « Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant », confie ainsi la jeune femme. En faisant le récit de leurs désirs divers et contrariés, et de ceux de leurs amis, Daphné et Maxime vont tomber amoureux. À l'image de tous les personnages, ils sont tiraillés entre la raison et la passion.

Dans son nouveau film, Emmanuel Mouret met en scène des situations dignes de vaudeville ou de mélodrames, mais il le fait avec subtilité et élégance. Pour le réalisateur, « ce qui passionne, je pense, dans les histoires d'amour depuis la nuit des temps, c'est ce conflit de désirs antagonistes. Celui de demeurer un homme social et à la fois celui qui veut réaliser ses appétits, ses pulsions. »

Décalage

Le film repose sur des dialogues brillants, et sur le décalage entre ce que disent les personnages et ce qu'ils font. « La parole est un enjeu très cinématographique, poursuit Emmanuel Mouret. La parole est une forme d'action aussi, et un mot peut blesser ou enchanter davantage que certains gestes. »

Très bavard sans être poseur, intemporel tout en restant actuel, ce film nous passionne par sa construction brillante, et son caractère inédit de polar sentimental.

