L'Ivoirien Yaya Diomandé, premier lauréat du prix «Voix d'Afriques»

Le jeune Ivoirien Yaya Diomandé est le premier lauréat du nouveau prix littéraire « Voix d’Afriques » coorganisé par RFI et les éditions JC Lattès. Le jury présidé par l’écrivain Abourrahman Wabéri l’a récompensé pour son roman Abobo Marley face à 372 autres manuscrits sélectionnés.

Publicité Lire la suite

Il a bientôt 30 ans et il vit à Abidjan comme traducteur et blogueur. Grand lecteur et écrivain depuis longtemps, Yaya Diomandé a tenté sa chance en envoyant son manuscrit comme des milliers d'autres sur le continent africain. La chance lui a souri, son talent a été repéré.

Avec émotion, il se souvient quand il a appris la nouvelle : « J’étais chez moi pendant le confinement. Et j’ai reçu le mail le 4 avril 2020 qui me disait que j’étais le lauréat du concours. Et là… pfff… Vous ne pouvez pas imaginer. C’était une grande joie chez moi. Ma mère qui était au village, quand elle a appris cela, elle était tellement contente. Vous ne pouvez pas imaginer… C’était grand, en fait ! »

En France pour la première fois, Yaya Diomandé va rester pendant deux mois en résidence à la Cité internationale des arts. Son roman sort en librairie ce mercredi sous le titre Abobo Marley aux éditions JC Lattès, partenaire du prix avec RFI.

L'histoire de ce roman tourne autour d’un petit cireur de chaussures dans un quartier pauvre d'Abidjan qui rêve d'aller à Bengué, c’est-à-dire ailleurs, en Europe voir si les temps sont meilleurs. Pour Yaya Diomandé, le rêve s'est réalisé avec ce prix « Voix d'Afriques ».

Le vendredi 2 octobre, une grande soirée événementielle avec le lauréat est organisée à la Maison de la Poésie à Paris en présence d’un comédien et d’un musicien.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne