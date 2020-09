«La Maestra», un concours pour les cheffes d'orchestres à la Philharmonie de Paris

C’est une première mondiale : un concours international ouvert uniquement aux chefs d’orchestre féminins. Doté de plusieurs milliers d’euros et d’une académie de formation, « La Maestra » se veut à la fois mise en lumière et tremplin dans un paysage musical où seulement 6,2% de femmes sont à la tête d’orchestres symphoniques permanents.

C'est avec force, élegance et précision que la jeune Italienne Sara Caneva, 29 ans, dirige le Paris Mozart Orchestra, formation fondée par une autre cheffe d'orchestre Claire Gibault, instigatrice du concours « La Maestra ».

« J’étais membre du jury d’un concours international de direction d’orchestre à Mexico, la seule femme. Et un des membres du jury m’a dit que biologiquement, les femmes ne pouvaient pas être chef d’orchestre », raconte Claire Gibault en expliquant comment l'idée de ce concours à fin son chemin.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les près de 800 phalanges dans le monde, 48 sont dirigés par des femmes. En France, elles sont seulement 4% à être programmées.

« On continue à trouver exceptionnel qu’une femme dirige un grand orchestre. Tant que l’opinion publique ne trouvera pas ça complètement normal comme d’avoir une femme soliste pianiste, des opérations comme la nôtre, puis après la création d'une académie "La Maestra" pour accompagner ces jeunes femmes pendant deux ans et leur mettre de pied à l’étrier en les faisant inviter par des orchestres, ce sera indispensable », explique Laurent Bayle, le directeur de la Philharmonie de Paris et co-organisateur de l'événement.

Pas moins de 220 candidates d'une cinquantaine de nationalités ont répondu à l'appel. Douze ont été sélectionnées, dont une jeune cheffe noire de 25 ans venant du Venezuela par un vol humanitaire.

« La Maestra », le premier concours international de femmes cheffes d'orchestre se tiendra jusqu'au 18 septembre à la Philharmonie de Paris. Les demi-finales ont lieu ce jeudi 17 septembre.

