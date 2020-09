Musique: 50 ans après sa mort, Jimi Hendrix reste précédé par sa légende

Jimi Hendrix en concert à Monterey, Californie, 1967. Michael Ochs Archives/Getty Images

Il y a 50 ans disparaissait à 27 ans Jimi Hendrix, sans doute la plus grande légende de la guitare électrique, mort à Londres alors qu’il était au sommet de sa gloire. Jusqu’à aujourd’hui, des générations de musiciens se réclament du guitariste américain et le considèrent comme le plus grand instrumentiste de l'histoire du rock.