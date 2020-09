Culture: la série canadienne «Schitt’s Creek» rafle sept Emmy Awards

Invision for the Television Academy/AP

Les Emmy Awards, les Oscars de la télévision, avaient lieu dans la nuit de dimanche à lundi. La chaîne HBO a encore une fois triomphé avec les prix de la meilleure série dramatique pour « Succession » et de la meilleure minisérie avec « Watchmen ». Mais c’est « Schitt’s Creek », une série comique canadienne qui a fait l’événement avec sept récompenses. Le tout dans le contexte forcément particulier d’une pandémie.

Avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Pialat

« Bienvenue aux Pandemmys », a plaisanté Jimmy Kimmel, le maître de cérémonie. Le jeu de mot n’a pas fait rire la salle. Normal, les 20 000 sièges du Staples Center étaient vides, coronavirus oblige. Les nommés ont suivi la cérémonie de chez eux, parfois bien habillés, parfois moins. Souvent avec leur famille, parfois avec leurs animaux de compagnie.

« Je comprends qu’on puisse trouver ça frivole et superficiel d’organiser les Emmys en pleine pandémie. Mais vous savez ce qui est aussi frivole et superficiel ? Les Emmys ! Tous les ans ! », ajouté Jimmy Kimmel.

And the Emmys goes to... « Schitt’s Creek »

Mais ce n’est pas tous les ans qu’une série remporte sept Emmy Awards. Un triomphe pour Schitt’s Creek. Les aventures de l’extravagante famille Rose, qui perd sa fortune et part vivre dans une bourgade perdue du Canada, n’ont jamais battu de record d’audiences. La série canadienne au budget modeste, diffusée sur la petite câblée PopTV et disponible sur Netflix aux États-Unis, a attendu sa sixième et dernière saison pour régner sur les Emmys.

« Notre série parle avant tout de la façon dont l’amour et l’acceptation de l’autre peuvent nous transformer. C’est quelque chose dont nous avons besoin aujourd’hui plus que jamais. Alors allez voter. C’est le seul moyen pour que l’amour et l’acceptation de l’autre l’emportent », a lancé Daniel Levy qui a créé la série avec son père Eugene.

Autre titre de gloire, la série compte Sir Elton John parmi ses fans les plus fidèles.

- Meilleure série dramatique : Succession (HBO)

- Meilleure série comique : Schitt's Creek (Pop TV/Netflix)

- Meilleure mini-série : Watchmen (HBO)

- Meilleur acteur dans une série dramatique : Jeremy Strong, Succession (HBO)

- Meilleure actrice dans une série dramatique : Zendaya, Euphoria (HBO)

- Meilleur acteur dans une série comique : Eugene Levy, Schitt's Creek (Pop TV/Netflix)

- Meilleure actrice dans une série comique : Catherine O'Hara, Schitt's Creek (Pop TV/Netflix)

- Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série : Mark Ruffalo, I know This Much Is True (HBO)

- Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série : Regina King, Watchmen (HBO)



