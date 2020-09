«Laëtitia», la série sur le meurtre d’une jeune femme en France

La série de la chaîne publique France 2 fait l’événement en cette rentrée de septembre. « Laëtitia » raconte le meurtre d’une jeune femme de 18 ans, Laëtitia Perrais, dont le corps démembré avait été retrouvé près de Pornic en 2011.

Une nuit de janvier 2011, à Pornic, en Loire-Atlantique, Laëtitia Perrais, une jeune serveuse, est violée et assassinée par un délinquant multirécidiviste.



Les circonstances du crime, l’arrestation du meurtrier, Tony Meilhon, puis le long travail d’enquête avant de retrouver le corps de Laëtitia, démembré et jeté dans un étang non loin de Nantes, avaient bouleversé la France.



Adaptée d’une enquête de l’historien Ivan Jablonka, la série revient sur cette tragédie. Derrière la caméra, le documentariste Jean-Xavier de Lestrade, le seul en France à avoir jamais reçu un Oscar, en 2002 pour Un coupable idéal, l'histoire d'un adolescent noir américain accusé à tort du meurtre d'une touriste en Floride.

Retracer l’enquête de la police judiciaire

Avec Laetitia, il passe à la fiction pour retracer l’enquête de la police judiciaire et le procès, mais aussi le parcours et l’enfance maltraitée de la jeune femme. Loin d’être un simple fait divers, il met en lumière les ressorts de la violence ordinaire exercée contre les femmes - cinq ans après l’entrée du mot féminicide dans le dictionnaire. Pour livrer le portrait saisissant d’une jeune fille d’aujourd’hui au seuil de s’en sortir et coupée net dans son élan vital.



► Laëtitia (6 épisodes de 45 minutes) : à partir de ce soir sur France 2 et en avant-première depuis le 18 septembre sur le site france.tv.

