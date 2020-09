Le comédien Michael Lonsdale meurt à l'âge de 89 ans

C’est un monstre sacré du cinéma français qui est parti. Michael Lonsdale est décédé à 89 ans à son domicile parisien. Mythique comédien, acteur singulier, artiste éclectique. Les médias ont paru tarder à découvrir Michael Lonsdale avant que celui-ci ne triomphe en 2010 avec son role de frère Luc, dans Des hommes et des Dieux de Xavier Beauvois, sur les moines de de Tibhirine assassinés en Algérie.

De père britannique et de mère française, Michael Lonsdale mariait les extrêmes : grande silhouette légèrement voutée et voix flûtée, maintien britannique et fantaisie excentrique.

Durant plus de soixante ans, il a enchaîné des films populaires et des oeuvres d'avant-garde. Des rôles exigeants au service de cinéastes ou d'auteurs de grand talent. Né en 1931, Lonsdale suit très jeune les cours de théâtre de Tania Balachova. Sa carrière se partagera toujours entres les planches et le grand écran.

Michael Lonsdale maîtrise comme personne l'art du grand écart : professeur spécialisé dans l'hibernation, dans Hibernatus en 1969. Il s'illustre quelque temps plus tard dans le rôle de vice consul d'India Song de Marguerite Duras ou de metteur en scène avant gardiste dans le film fleuve expérimental Out 1 de Jacques Rivette ou encore le voisin inquiétant de Monsieur Klein de Joseph Losey.

Dans les années 70, son bilinguisme lui ouvre les portes du cinéma américain. Il incarne ainsi le maléfique Hugo Draw dans le James Bond Moonraker. Michael Lonsdale a souvent incarné des hommes d'Église, du prêtre inquiétant dans le Procès d'Orson Welles. Il a été l’abbé du Nom de la Rose de Jean-Jacques Annaud.

En 2010, c'est la consécration pour son rôle dans Des Hommes et des dieux, de Xavier Beauvois qui retrace l'histoire et l'assassinat des moines de Tibhirine en Algérie. Il y est frère Luc et obtient pour ce rôle un César du Meilleur acteur dans un second rôle.

Michael Lonsdale évoquait régulièrement sa foi chrétienne. Baptisé à 22 ans, il est aussi l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dans lesquels il se livre sur la relation qu'il entretient avec Dieu, L’Amour sauvera le monde, Mes chemins d’espérance, et Il n’est jamais trop tard pour le plus grand amour.

La foi n'a jamais empêché Michael Lonsdale d'accepter des rôles anticléricaux, pervers ou troubles. L'acteur anticonformiste, volontiers décalé, cherchait avant tout à explorer le mystère de la condition humaine.

C'est parce que j'avais besoin d'un grand amour, j'avais besoin de quelque chose qui soit vrai, pur, droit, honnête et j'en ai parlé à des religieux qui m'ont dit: "Ben c'est Dieu que tu cherches!" Michael Lonsdale sur sa foi et ses rôles. Sophie Torlotin

