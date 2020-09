«Aux éclats...», quand le théâtre interroge notre fragilité

À Paris, le public retrouve le chemin du théâtre en ce mois de septembre. Des pièces qui résonnent souvent avec la période difficile que nous traversons. Au Théâtre de la Bastille , Nathalie Béasse présente « Aux éclats... ». Entre clownerie et burlesque, elle interroge notre fragilité.

Aux éclats... Cela peut être des éclats de rire, de colère, éclats d'obus... Le spectacle de Nathalie Béasse, c'est tout cela à la fois. L'artiste qui a grandi à Angers dans une famille d'ouvriers et fait les beaux-arts puis le conservatoire de théâtre, se joue des corps et des objets avec une même fluidité.



Un trio d'hommes arrive d'abord dans la salle où les spectateurs sont sagement masqués et disséminés dans une jauge réduite. Les acteurs danseurs s'assoient, changent de siège, chutent, se relèvent, éclatent de rire, se giflent et finissent par grimper à quatre pattes sur scène. Une action en entraîne une autre, entre situation absurde et cocasse.



Des objets se déplacent tout seuls. D'autres tombent du ciel. La farce laisse place à la tragédie. On est entre Buster Keaton et Pina Bausch. Nathalie Béasse nous renvoie à notre précarité, avec finesse et humour. On rit, on médite. Il fait bon de retrouver le chemin du théâtre.

► Aux éclats..., pièce de Nathalie Béasse au Théâtre de la Bastille, à Paris.

