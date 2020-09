Cinéma: Véronique Cayla et Eric Toledano à la tête des César

Véronique Cayla et Eric Toledano, les seuls candidats à la direction de l’Académie des César. (Photos prises en 2011 et en 2017).

L'Académie des César inscrira-t-elle ce mardi 29 septembre le mot de fin à la crise qui la secoue depuis près d'un an ? Ce matin se tient l'assemblée générale de l'association qui organise la cérémonie de récompense du cinéma français.

Les César, c’est une institution ébranlée depuis de longs mois par des accusations d'opacité, de favoritisme, de sexisme aussi, qui a culminé lors de la dernière cérémonie quand a été décerné le César du meilleur réalisateur à Roman Polanski, accusé à plusieurs reprises de viols. Les membres de l'assemblée générale des César doivent voter ce matin par visio-conférence pour élire leur nouvelle direction. Et c'est un duo paritaire et consensuel qui devrait être élu, étant seul candidat à la direction.

Véronique Cayla, une femme de 70 ans, et Eric Toledano, un homme de 49 ans. L'ex-directrice d'Arte et du CNC faisant équipe avec le réalisateur à succès, ils unissent alors leurs différences pour proposer un tandem de nature à réconcilier les professionnels du cinéma.

La tâche s'annonce rude

Dès l'annonce de leur candidature, les messages de soutien se sont multipliés. Et cette aide, ils en auront besoin tant la tâche s'annonce rude, et le milieu du septième art profondément divisé par les accusations de sexisme et de domination patriarcale.

La polémique, un temps apaisée par la démission collective de l'ancienne direction, a repris de plus belle début septembre quand a été dévoilée la liste des 182 administrateurs. Car aux côtés de nouveaux entrants, élus par leurs pairs, étaient désignés membre de droits 18 personnalités historiques, dont le réalisateur Roman Polanski, accusé de viol à plusieurs reprises ces dernières années.

Face à la bronca, le cinéaste a finalement annoncé qu'il ne participerait pas aux décisions de la nouvelle Académie des César et donc au vote de ce mardi.

