Plus qu’un film choc, Un pays qui se tient sage s'avère être un film posant une question choc pour la démocratie en France. Le réalisateur David Dufresne montre sur grand écran des images documentaires d’une violence policière digne d’un État autoritaire et ouvre ainsi un débat sur la démocratie en France.

Le bilan est lourd, très lourd. On parle de 2 500 blessés, 25 éborgnés et 5 mains arrachées ces deux dernières années, lors des nombreuses confrontations entre une partie de la population et les forces de l’ordre. Mais le film ne se limite pas aux gilets jaunes. L’humiliation des jeunes par la police à Mantes-la-Jolie et l’affaire Alexandre Benalla, proche collaborateur du président Emmanuel Macron déguisé en policier frappant un manifestant, font également partie de la question essentielle posée par le film : l’État de droits et la démocratie ont-ils également été violentés et blessés ?

David Dufresne, « Un pays qui se tient sage » en un mot, un geste, un silence

Il y a certains points communs entre Un pays qui se tient sage et Les Misérables. Tous les deux sont des premiers films habités par une grande volonté de marquer les esprits de tout un pays et de changer des choses. Ladj Ly, devenu « l’homme à la caméra », a commencé sa carrière avec des vidéos cop watch dénonçant et alertant sur les réseaux sociaux les abus des forces de l’ordre dans son quartier des Bosquets à Montfermeil. Une bavure policière, filmée en octobre 2008, où des flics frappent un jeune menotté, constituera la première fois où des policiers seront condamnés suite à une vidéo.

Mais David Dufresne va beaucoup plus loin que Les Misérables. Le film de Ladj Ly avait suscité l’enthousiasme au Festival de Cannes 2019 et chez beaucoup de jeunes des banlieues. Le documentaire de Dufresne est soutenu par la prestigieuse sélection cannoise La Quinzaine des réalisateurs, mais agite déjà toute la société jusqu’au pouvoir.

David Dufresne adopte pour Un pays qui se tient sage un style également fulgurant, cru et réaliste, mais alterne les images brutes et brutales avec des analyses très posées fournies par des témoins et des spécialistes. Depuis toujours, l’observateur avisé des questions autour du maintien de l’ordre et lanceur des alertes « Allô @Place_Beauvau » sur Twitter explique sa démarche comme une nécessité de surveiller ceux qui nous surveillent. Et là où Les Misérables s’avère presque comme un film réconciliant entre les forces de l’ordre et les populations en banlieue, David Dufresne ouvre grand le débat sur les violences policières montrées sur grand écran comme arbitraires, aveugles et complètement disproportionnées.

RFI : Peut-on dire qu’Un pays qui se tient sage commence là où Les Misérables de Ladj Ly s’est arrêté, avec une confrontation physique entre une partie de la population et les forces de l’ordre ?

David Dufresne : C’est une belle remarque. Il y a un cousinage. Dans Les Misérables, le film bascule dès que les policiers qui ont fait une opération qui a mal tourné ont compris qu’ils ont été filmés. Le socle de Un pays qui se tient sage est de dire que, aujourd’hui, les opérations de police sont filmées. À partir de là, on peut les documenter, observer, discuter, au sens noble du terme. Donc, évidemment, il y a un lien. Les Misérables se déroule à Montfermeil, dans les quartiers. Un pays qui se tient sage, c’est autant dans les centres-villes avec les gilets jaunes qu’à Mantes-la-Jolie avec les lycéens, puisque le film prend pour titre cette fameuse phrase d’un policier qui filme 151 lycéens agenouillés à Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne, en disant : « Ah, voilà une classe qui se tient sage ». On a repris cette phrase-là et on l’a retournée en disant : Un pays qui se tient sage. Donc, évidemment, il y a des liens entre les deux films. Et ces liens, c’est la question du rôle de la police, de sa gestion, sa nature, ses limites, ses possibilités, sa légitimité. Et la police, et plus précisément l’institution policière, aurait tort de balayer le débat qui est en train de monter.

Vous avez déjà assisté à beaucoup d’avant-premières un peu partout. Quelle était la réaction de ceux qui ont contribué au film et des spectateurs ?

Pour ceux qui ont contribué au film, il faut demander aux gens concernés ce qu’ils ont pensé. Pour certains, c’est une libération, pour d’autres un moment qui ravive des moments durs. Mais, grosso modo, les avant-premières ont révélé tous ces gens qui lèvent la main pour poser des questions, pour témoigner, pour s’interroger sur la police. Avec beaucoup de diversité et beaucoup de richesse. Beaucoup plus que ce que l’on croit. Et cela est la force du cinéma, un lieu où l’on va ensemble, vivre une expérience et ensuite la partager.

Le combat des gilets jaunes s’est déroulé et se déroule toujours dans la rue. Votre film, est-ce une sorte de « match » retour en images ?

Le dispositif du film est vraiment la conversation, le fait de discuter, de mettre les choses à plat. De manière passionnée, mais pas de manière véhémente ou d’une façon où les gens se coupent la parole et s’invectivent. On n’est pas du tout dans une écriture de chaîne d’info. On est dans quelque chose de plus pesé.

