«Kajillionaire», la comédie mettant en scène des laissés pour compte

Debra Winger, Evan Rachel Wood et Richard Jenkins dans « Kajillionaire », de Miranda July.

Cette comédie déjantée nous vient des États-Unis, « Kajillionaire », de Miranda July. Avec Evan Rachel Woods, Debra Winger et Richard Jenkins.

Publicité Lire la suite

À Los Angeles, Theresa, Robert et leur fille passent leurs journées à monter de petites arnaques pour survivre. Ces trois-là, en alerte perpétuelle, ressemblent moins à une famille qu’à un gang parfaitement coordonné, communiquant par signes et partageant scrupuleusement leurs très maigres larcins par trois. Quand leur route croise celle de la jolie Mélanie, qui décide de les aider, leur trio va être mis à l'épreuve…

Kajillionaire – qui signifie « milliardaire » en argot – met en scène des laissés pour compte dans une Amérique qui ne tourne plus rond. Le film questionne aussi les relations familiales, montrant comment la misère peut assécher les liens, ou au contraire les renforcer.

Originale, drôle et touchante, cette comédie, la troisième de Miranda July, est la plus réussie à ce jour. Comme si la cinéaste avait muri. Sous des scénarios loufoques et des péripéties complètement surréalistes, Miranda July cache désormais de vrais sentiments.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne