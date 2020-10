En attendant l'annonce du prix Nobel de littérature 2020: pronostics, polémiques et contexte

En attendant l’attribution du prix Nobel de littérature 2020, les spéculations vont bon train sur le nom du possible lauréat. Le choix du jury suédois sera-t-il moins polémique cette année que celui de l’auteur-compositeur-interprète américain Bob Dylan en 2016 ou l’écrivain autrichien controversé Peter Handke l’année dernière ? Rien n’est moins sûr.

C’est en pleine pandémie que la saison des prix Nobel 2020 s’est ouverte cette année. Si le calendrier traditionnel de proclamations des noms des lauréats tout au long de la deuxième semaine d’octobre a été maintenu, on sait depuis quelques mois déjà que, distanciation oblige, la cérémonie de remise physique de prix le 10 décembre, suivie du dîner de gala Nobel, a été annulée. Les lauréats des six domaines honorés (médecine, physique, chimie, littérature, paix et économie) recevront leurs prix dans leur pays de résidence. C’est une première.

Ce qui ne change pas en revanche, c’est l’intérêt médiatique que suscite le prix Nobel de la littérature dont le récipiendaire sera connu le jeudi 8 octobre. Depuis plusieurs mois, les spéculations sur le nom des possibles lauréats vont bon train. Il faut dire que le Nobel de littérature est le prix littéraire le plus prestigieux dans le monde et celui ou celle qui le remporte est sûr de voir son nom briller pendant longtemps dans le firmament des lettres mondiales. Pour l’Académie suédoise qui décerne le prix, il s’agit de respecter le vœu d’Alfred Nobel, industriel suédois et créateur de la récompense, qui écrivait dans son testament daté de 1895 que le récipiendaire devrait être « l’auteur de l’ouvrage littéraire le plus remarquable d’inspiration idéaliste ».

Tolstoï, Joyce, Proust, Roth, les grands oubliés du Nobel

Pour la littérature comme pour les autres disciplines, les prix sont attribués depuis 1901, avec des interruptions survenues uniquement pendant les deux guerres mondiales. En tout, 116 prix Nobel de littérature ont été décernés depuis le début. Au palmarès par langues, la langue anglaise est en tête avec un total de 29 lauréats, alors que la France est championne tous genres compris, avec 15 lauréats. Le tout premier récipiendaire de la distinction était le poète français Sully Prudhomme, aujourd’hui tombé dans l’oubli. On raconte que le Français était en compétition avec son compatriote Émile Zola et le romancier russe Léon Tolstoï qui ont rejoint ainsi la liste des grands oubliés du prix Nobel. L’Irlandais James Joyce, le Français Marcel Proust et plus récemment l’Américain Philip Roth, l’auteur de Pastorale américaine, font partie, eux aussi, des oubliés historiques du Nobel.

On reproche également à l’Académie Nobel de compter très peu de femmes dans son palmarès littéraire, seulement 13%, et très peu d’auteurs non-occidentaux. Il a fallu attendre en effet 1986 pour qu’un écrivain africain soit récompensé en la personne du Nigérian Wole Soyinka. L’Égyptien Naguib Mahfouz était le premier écrivain arabe à se voir décerner le prix… en 1988. Le nouveau secrétaire perpétuel de l’Académie suédoise, Mats Malm, élu en avril 2019, a promis de réparer ces oublis en ouvrant le prix Nobel de littérature plus largement aux femmes et aux auteurs non européens.

L’Académie suédoise a d’ailleurs été profondément réorganisée suite à un scandale sexuel qui a secoué l’institution récemment au point que celle-ci fut obligée de décaler l’attribution du prix 2018, finalement attribué en même temps que celui de 2019. Les remous suscités par ce scandale qui a explosé en Suède dans la foulée des révélations #MeToo, concernaient plusieurs académiciens et entraînèrent des démissions en chaîne, dont celle de Sara Danius, l’ancienne secrétaire perpétuelle.

Cette histoire sordide qui avait tenu le paisible royaume de Suède en alerte pendant plusieurs mois a révélé des affaires d’exploitation sexuelle, de délits d’initiés et de malversations pécuniaires impliquant l’élite culturelle respectée qui gérait les activités de l’Académie suédoise. Malgré l’arrivée de nouveaux décideurs, l’édition 2019 du prix Nobel de littérature n’a pas été exempte de controverses. L’attribution du prix à l’Autrichien Peter Handke qui s’était signalé à l’attention par ses positions peu conventionnelles pro-serbes durant la guerre en Yougoslavie, a montré que tout n’était peut-être pas réglé chez les académiciens de Stockholm. Aussi, l’édition 2020 est-elle scrutée avec attention par les médias.

Qui a peur de Michel Houllebecq ?

Qui va empocher le prix Nobel de littérature cette année, ainsi que la célèbre médaille d’or, le diplôme et la somme de 9 millions de couronnes suédoises, soit environ 865 000 euros, qui vont avec ? La question est sur toutes les lèvres. Les salons littéraires à travers le monde bruissent de mille rumeurs, mais tout pronostic se révèle compliqué en raison de la nature secrète des délibérations et l’absence de liste nominative de candidats.

Toutefois, des noms circulent. Ceux de la romancière américaine d’origine antiguaise Jamaica Kincaid et de Maryse Condé, la grande dame des Antilles françaises, connue pour sa magistrale oeuvre consacrée aux effets du colonialisme, de l’esclavage et du racisme, sont cités à répétition dans les médias. Jamaica Kincaid, de son vrai nom Elaine Potter Richardson, s’est fait connaître en publiant des chroniques, des nouvelles et des romans aux accents autobiographiques, mettant en scène la spoliation postcoloniale d’Antigua, l’île dont elle est originaire, mais aussi des tensions familiales en temps de disette, pauvreté et disruptions.

La presse a avancé également le nom de la poétesse canadienne Anne Carson, qui se retrouve dans les pronostics aux côtés du Kényan Ngugi wa Thiong’o, de l’Albanais Ismaïl Kadaré, de l’Américaine Joyce Carol Oates et de Margaret Atwood. Ces noms circulent depuis de nombreuses années et sont cités avec plus ou moins d’insistance avant l’échéance des Nobel chaque année. Les amoureux de l’Afrique espèrent que le continent sera de nouveau à l’honneur cette année, 18 ans après John Michael Coetzee qui fut le dernier Africain à obtenir le prix. Dans le contexte de l’explosion littéraire que connaît l’Afrique depuis quelques années, l’attribution de ce prix mondial à un auteur africain irait dans le sens de l’ouverture de cette distinction aux « perpectives nouvelles » évoquées par Mats Malm, le nouveau patron du prix.

Å moins que ceux qui avaient imposé en 2019 la nomination du pro-serbe Peter Handke parviennent à arracher, au sein d’un jury Nobel divisé en clans, la désignation du très conservateur romancier français Michel Houellebecq. Décortiqueur du malaise dans la civilisation occidentale, l’auteur de Plateforme(2015) et de Soumission (2001) est plébiscité par les bookmakers.

