Ernst Toller: dans la tourmente de l’Histoire, écrire à même la vie

« Ce n’est pas seulement ma jeunesse que je relate ici, mais celle d’une génération en même temps qu’un fragment d’Histoire » affirme Ernst Toller dans Coup d’œil 1933, « écrit le jour où l’on a brûlé (s)es livres en Allemagne. » Le récit qui suit s’achève dix ans plus tôt. Il raconte l’effondrement d’un monde.

On se souvient d’Hinkemann, le héros du drame éponyme, qui revient émasculé du front de la Grande-Guerre et finit en monstre de foire à décapiter des rats avec les dents. Chez Ernst Toller, que d’aucuns perçoivent comme une figure mineure de l’expressionnisme allemand destiné à montrer que le géant Brecht n’était point seul en son temps, la violence est partout, et toujours détestable.

Le lire aujourd’hui est une expérience sidérante. Chez lui, l’écriture est une plongée dans la sincérité absolue du souvenir et c’est peu dire que ni l’auteur ni le lecteur ne sortent indemnes d’aucune page : on le découvre fils à papa ingrat dilapidant la pension familiale dans le jeu et l’alcool de ses années d’étudiant à Grenoble, puis va-t-en-guerre banal dans la brusque déraison belliqueuse de l’été 1914. On le suit dans sa cécité jusqu’à la boue des tranchées qu’il n’a de cesse de réclamer à hauts cris : « Je veux voir l’ennemi contre lequel je me bats », supplie-t-il alors qu’il sert dans l’artillerie.

Vivre pour combattre

De l’enfance, il se souvient que les Prussiens détestent les catholiques polonais et que les juifs les voient comme les « descendants de Caïn ». Il se souvient encore qu’on le prive d’une camarade de jeu, « Ne reste pas là, c’est un juif ! » et qu’il pleure sans comprendre le sens d’un mot qui pour la première fois va servir à l’exclure. Il se souvient aussi de la cartouche de petit plomb malencontreusement utilisée pour abattre un chevreuil, de la vision de l’animal agonisant des heures plus tard et du dégoût de la chasse qui s’ensuit. Il se souvient enfin de sa mère expliquant qu’un camarade est pauvre, parce que « c’est la volonté du bon Dieu ».

Sa description du temps qui court entre l’assassinat de Jaurès et la mobilisation générale, où beaucoup passent presque instantanément d’une incrédulité anxieuse à un enthousiasme mortifère, n’est pas sans rappeler le témoignage de l’Autrichien Stefan Zweig, dans Le Monde d’hier, depuis la France, lui aussi. Cette suite d’images, de souvenirs flash, dont il use pour remonter le fil de son éducation humaine et politique, a quelque chose à voir avec l’œuvre entreprise quelques années plus tard par l’écrivain soviétique Mikhaïl Zochtchenko dans Avant le lever du soleil, autre ancien combattant qui cherche à comprendre ainsi l’origine de sa mélancolie.

Détail de la couverture du « Livre des hirondelles », d’Ernst Toller, publié par les éditions Séguier, 2020. © Éditions Séguier, 2020

Mais Ernst Toller ne s’autorise aucune faiblesse, c’est un combattant infatigable qui, au retour du front, tourne le dos à sa classe et aux idées patriotiques pour s’engager dans le combat révolutionnaire. L’écrasement du soulèvement spartakiste, perçu comme l’origine lointaine de la montée du nazisme, une fois réduits au silence ceux qui auraient pu le mieux lui faire barrage, a été historiquement décrit par Sebastian Haffner dans Allemagne 1918 : une révolution trahie. Tous deux quittent l’Allemagne en 1933, mais Sebastian Haffner est beaucoup plus jeune et encore étudiant, et c’est plus tard seulement qu’il comprend le poids de ces massacres dans l’échec de la République de Weimar et la montée du nazisme.

La Révolution trahie

Ernst Toller a été l’un des dirigeants de la République des conseils de Munich et il raconte cette tragédie de l’intérieur, avec son lot d’horreurs et de dissensions politiques - le jeu trouble des communistes, prêts à se retourner contre leurs alliés, ou celui des socialistes de droite, qui négocient et s’allient avec la réaction. Il parcourt ce temps comme tout ce dont il a été témoin jusque-là, une expérience extrême, où celui qui n’a plus la force de se battre n’est plus vraiment en vie.

La possibilité du suicide est présente dès la dédicace à son neveu Harry, qui s’est donné la mort à l’âge de 18 ans. Elle réapparaît au fil des pages, des tranchées à la cellule où il écrit ses pièces de théâtre, durant ses cinq années de réclusion. Elle reviendra une dernière fois en 1939, quand cet exilé de 45 ans n’aura plus la force de faire face en même temps à la misère matérielle, l’abandon de sa compagne, l’effondrement des républicains en Espagne et l’arrivée désormais imminente d’une seconde guerre mondiale.

Publié en allemand à Amsterdam en 1933, en français en 1974 sous son titre original Une jeunesse en Allemagne, le livre est republié aujourd’hui comme Le Livre des hirondelles, en référence à un recueil de poèmes publié par l’auteur dans les années 1920. La fin du livre évoque comme une tragique métaphore de sa génération le combat des hirondelles pour reconstruire les nids que les gardiens de la prison s’acharnent à détruire. Chaque destruction entraîne l’édification de nouveaux nids, toujours plus gros et toujours plus nombreux, jusqu’au jour soudain où le couple renonce à se survivre. La femelle meurt quelques jours plus tard, ayant perdu sa raison d’être.

