Miguel Rio Branco, figure de proue de la création contemporaine au Brésil

Miguel Rio Branco : Salvador de Bahia, 1979. © Miguel Rio Branco / Magnum Photos

Texte par : Sarah Tisseyre 3 mn

C’est un artiste polymorphe, peintre, cinéaste et photographe, connu pour son travail de la couleur. À Paris, au BAL, plateforme indépendante dédiée à l’image contemporaine sous toutes ses formes, Miguel Rio Branco, 73 ans, expose une centaine de ses clichés, pris à ses débuts, dans les années 1970-80 à New York, au Mexique, et surtout dans le Nordeste brésilien.