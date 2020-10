Le mini festival de Cannes ouvre ses portes

Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, ici en tant que directeur du Festival Lumière à Lyon, qui a eu lieu entre le 10 et le 18 octobre 2020. © Jeff Pachoud / AFP

Texte par : Sophie Torlotin Suivre 2 mn

C'est le plus grand festival de cinéma du monde et il n'a pu se tenir cette année : la 73e édition du Festival de Cannes, on s'en souvient, avait été annulée au printemps dernier pour cause de crise sanitaire. Mais une mini-édition ouvre ses portes ce mardi 27 octobre au soir, pour trois jours seulement.