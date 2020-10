«Africa Unite», une vente aux enchères caritative pour les artistes africains

Solidarité entre les artistes contemporains africains… C’est le principe d’« Africa Unite », une vente aux enchères caritative organisée par la Fondation pour le Développement de la Culture Contemporaine Africaine et l’African Culture Fund. Tous les amateurs d’art contemporain africain peuvent y participer à partir de ce mercredi 28 octobre 19h et jusqu’au 5 novembre sur le site www.drouotonline.com.

Les bénéfices iront notamment à des artistes mis en difficulté par la crise sanitaire. Et les œuvres proposées sont offertes par des grands noms de l’art contemporain en Afrique. De Soly Cissé à William Kentridge, en passant par Joana Choumali ou Jems Koko Bi, ils sont une trentaine d’artistes contemporains africains de renom à avoir offert des œuvres pour cette vente solidaire

Un rêve stoppé net

« On est peut-être seul dans la création, mais à aider, on n’est jamais seul en tant qu’artiste », affirme Abdoulaye Konaté, artiste malien célèbre pour ses superbes tableaux faits de coupons de tissu teints. L’un d’eux, 2 mètres sur 1 mètre 50, dans les tons bleu et gris, est mis à prix à 29 000 euros pour cette vente en ligne.

Comme Abdoulaye Konaté, ce sont tous les artistes de Prête-moi ton rêve qui se sont mobilisés. Cette grande exposition itinérante a été stoppée net par la crise sanitaire à son escale d’Abidjan. Elle peine à redémarrer, les sponsors ayant annulé ou suspendu leur contribution financière, et l’argent récolté vise en partie à permettre aux œuvres de poursuivre le voyage prévu vers Madagascar.

« Une question de survie »

Mais il servira aussi à aider les artistes africains mis en difficulté par la pandémie, comme le souligne Abdoulaye Konaté : « Presque tout est arrêté. Il n’y a presque pas de contacts entre le public et la production artistique. Il n’y a aucune entrée d’argent pour les artistes. J’en connais qui n’arrivent pas à payer la location de leur maison ou les médicaments. Pour certains, c’est vraiment une question de survie. »

Les organisateurs de la vente espèrent fournir des aides de 3 000 à 5 000 euros à près de 300 artistes sélectionnés sur leurs projets de création.

► La vente caritative panafricaine Africa Unite se tient du 28 Octobre au 5 Novembre 2020 aux bénéfices de l’African Cultural Fund et la Fondation pour le Développement de la Culture Africaine.

