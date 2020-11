Décès du metteur en scène Jean-Pierre Vincent

Jean-Pierre Vincent, metteur en scène et directeur de théatre, est décédé le 5 novembre 2020, à l’âge de 78 ans. © Patrick Kovarik / AFP

Texte par : Muriel Maalouf

Jean-Pierre Vincent, l'un des plus grands noms du théâtre français s'est éteint cette nuit à l'âge de 78 ans, fragilisé par le Covid-19 contracté au printemps. Le metteur en scène a commencé sa carrière avec Patrice Chéreau et Jérôme Deschamps et dirigé de grandes scènes nationales.