Palazzo Grassi: Cinq regards sur Henri Cartier-Bresson

« Henri Cartier-Bresson. Le grand Jeu », c'est le titre de l'exposition programmée au Palazzo Grassi, le musée du collectionneur François Pinault à Venise. Une exposition particulière du maître du noir et blanc avec plusieurs commissaires parmi les plus prestigieux comme le cinéaste Wim Wenders, la photographe Annie Leibowitz ou François Pinault lui-même...

Publicité Lire la suite

Il y a cinq regards en tout autour d'une même sélection d'images faite par Henri Cartier-Bresson lui-même. Vers la fin de sa vie, Henri Cartier-Bresson choisit 385 images parmi les milliers de photos qu'il a prises le long de sa carrière. Une œuvre testamentaire en quelque sorte dont il reproduit six tirages. Cinq sont conservés dans différents musées prestigieux comme au Victoria and Albert Museum de Londres, à la collection Menil de Houston, à l’University of Fine Arts d’Osaka et à la BNF en France. Il restait un tirage disponible que vient d'acquérir le collectionneur François Pinault. Mathieu Humery commissaire de l'exposition.

« Au moment où François Pinault a fait l’acquisition de cet ensemble assez remarquable, ce n’est pas vraiment l’idée de faire une exposition encore une fois sur Cartier-Bresson, mais sur sa perception, c’est-à-dire, au moment des années 1970, il a choisi ces 385 images. Donc, l’idée était de répéter un peu ce geste et de demander à cinq co-commissaires de faire un choix spécifique d’une cinquantaine d’images. »

► À lire aussi : Henri Cartier-Bresson, l'œil du siècle s'est formé en Afrique

Cinq espaces et autant d'interprétations de l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson. Le cinéaste allemand Wim Wenders nous plonge dans le noir comme dans une salle de cinéma et expose les images comme des vitraux. Annie Leibowitz, photographe elle-même, fait un focus sur les clichés iconiques du maître qui l'ont influencé comme le portrait du peintre Matisse. François Pinault, dans un accrochage classique, met en avant le Cartier-Bresson joyeux, photographe de rue dans l'après-guerre des années 1950-60. Autant de points de vue sur une œuvre qu'on ne finit pas de découvrir.

► L’exposition Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, prévue jusqu’au 20 mars 2021 au Palazzo Grassi à Venise, est actuellement fermée, conformément aux directives du gouvernement italien concernant la lutte contre la propagation du virus Covid-19. L’exposition sera présentée à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, du 13 avril au 22 août 2021.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne