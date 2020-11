La crise du cinéma (Série 4/4): La situation en Tunisie

En Tunisie, les salles de cinéma sont fermées depuis le 5 octobre, après avoir déjà dû tirer le rideau trois mois, de mars à juin, même un peu plus longtemps pour les quelques grands complexes multi-salles. L’ambiance est morose dans le milieu cinématographique tunisien.

Au début du mois, devant la Cité de la Culture, à Tunis, une manifestation a dénoncé les fermetures de salles de cinéma alors que les cafés, par exemple, restent ouverts. En pleine crise économique et sociale violente, ces espaces culturels constituaient pourtant une échappatoire, notamment pour les jeunes, qui ont l’habitude de fréquenter les petites salles tunisiennes.



Crise nationale, reconnaissance internationale

Pour autant, et c’est tout le paradoxe, le cinéma tunisien ne cesse de briller sur la scène internationale. Si la fermeture pèse lourd sur tout un pan de l’industrie locale, les films tunisiens se font remarquer à l’étranger. Comme le long métrage L’homme qui a vendu sa peau, avec Monica Bellucci. Le film de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania vient de remporter deux prix à la Mostra de Venise et autant au Festival du film méditerranéen de Bastia. Un film qui, rappelons-le, n’a pas encore pu être projeté en Tunisie.

Depuis dix ans et la fin de la dictature, une nouvelle génération de cinéastes et producteurs a pu porter à l’écran des thèmes longtemps bannis, des remous sociaux aux questions politiques en passant par les conflits de l’intime. Finis les non-dits et les métaphores pour aborder des thèmes sensibles. Cette sincérité et cette authenticité ont permis non seulement de remplir les salles, mais révélé également des succès sur la scène internationale.

Un sentiment d’être livré à soi-même

Au-delà de ces succès à l’étranger, quelles sont les conséquences de la crise sur le secteur en Tunisie ? Les propriétaires et exploitants de salles de cinéma, sans recette, espèrent payer une partie de leurs charges avec les aides promises par l’État. Et du côté des productions et des acteurs, les conséquences sont plus lourdes, car tous les tournages ont d’abord été suspendus trois mois au printemps.

L’arrêt, une seconde fois, de la vie cinématographique du pays, après une longue période de confinement et de déconfinement ciblé au cours de cette année, est un coup dur. Les professionnels du secteur se sentent livrés à eux-mêmes. Ils affirment qu’aucun dispositif de soutien n’a été jusque-là mis en place par le gouvernement pour venir en aide à ce secteur sinistré. Les centaines d’intermittents du monde du cinéma, par exemple, ne disposent d’aucun statut, ni de cadre juridique, ni de couverture sociale. Ils ne figurent ni dans les statistiques relatives à la population active ni dans celles recensant les chômeurs.

