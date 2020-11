Africolor met en lumière «Sékou Touré, le président qui disait non»

Pour sa 32e édition, Africolor se met au diapason du digital et s’invite chez vous entre le 14 novembre et le 18 décembre 2020. © Africolor.com

Texte par : Sébastien Jédor Suivre 2 mn

La Guinée a été le premier pays francophone à obtenir son indépendance en 1958… et c’est tout naturellement avec ce pays que s’ouvre le cycle de spectacles « Indépendances Cha Cha », dans le cadre du festival Africolor. Crise sanitaire oblige, le spectacle « Sékou Touré, le président qui disait non » a lieu ce mardi 17 novembre à 21h en direct (et gratuitement) sur le site et les réseaux sociaux d’Africolor.com.