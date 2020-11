Abou Dhabi ouvre sa foire d’art contemporain à l’Afrique

Simon Njami, curateur de la section « The Day After », dédiée aux artistes africains à la Foire internationale d'art d'Abou Dhabi 2020. [Photo prise en 2017]

Partout, on tente de s’adapter aux contraintes de la pandémie de Covid-19. Aux Émirats arabes unis, la foire d’art contemporain d’Abou Dhabi sera cette année 100% virtuelle. Elle s’ouvre en ligne ce jeudi 19 novembre, pour une semaine, avec, pour la première fois, une section consacrée à l’Afrique.

Aux commandes de cette première section africaine à la foire d’art contemporain d’Abou Dhabi, Simon Njami. Célèbre commissaire d’exposition, il s’efforce depuis trente ans de faire connaître les artistes africains sur la scène internationale, et travaille pour la première fois au Moyen-Orient.

« Les collectionneurs locaux ont une sorte de complexe d’Occident. Pour eux, l’Afrique est quelque chose qui n’existe pas vraiment. J’ai accepté d’entrer dans ce projet précisément pour leur dire qu’il serait bon qu’ils regardent ailleurs, là, où des choses un peu nouvelles sont en train de se fabriquer. »

Dans le choix des œuvres, Simon Njami a opté surtout pour des tableaux, plus faciles à présenter en ligne, et à promouvoir auprès des collectionneurs locaux.

Le corps et la princesse

« Je sais qu’ils en sont encore plutôt à la peinture, même pas à la photographie ou à la sculpture, est cela dans une forme classique d’art. Donc, j’ai voulu que cette introduction leur soit aisée. Dans les sujets traités, il est clair qu’il y a des artistes que je montre régulièrement qui travaillent sur le nu, sur la sexualité. Ce type de travail, je ne leur aurais pas proposé, en tout cas, pas dans un premier temps. »

C’est donc plutôt, par exemple, la belle et sobre série Princesses, de la peintre Dalila Dalléas Bouzar… des visages de femmes algériennes qui surgissent sur fond noir. En tout, ce sont sept galeries qui présentent des artistes africains : quatre galeries du continent africain (Cameroun, Côte d’Ivoire, Ouganda et Sénégal), mais aussi deux galeries françaises et une autre roumaine.

► 12e Foire d’art contemporain d’Abou Dhabi, Abu Dhabi Art, du 19 au 26 novembre 2020

