Le Booker Prize 2020 attribué à Douglas Stuart pour son roman «Shuggie Bain»

L’écrivain écossais Douglas Stuart a remporté ce jeudi 19 novembre le Booker Prize 2020 pour son roman « Shuggie Bain ». Après le prix Nobel de littérature, cette distinction britannique, dotée de 50 000 livres (56 000 euros), est considérée comme l’un des plus prestigieux prix littéraires au monde.

« Je suis absolument stupéfait et je souhaite d’abord remercier ma mère… et mon mari », a déclaré le lauréat lors de la transmission de la cérémonie en vidéo ce soir à 21h à l’antenne et le site de la BBC.

Selon les statuts du prix, le Booker Prize est décerné à la meilleure œuvre de fiction en langue anglaise publiée au Royaume-Uni et en Irlande, mais depuis 2013, les jurés ont accepté de prendre en considération même des auteurs extérieurs au Commonwealth.

Un portrait radical et tendre

Déjà avant la consécration d’être le deuxième lauréat écossais (après James Kelman en 1994) du Booker Prize, Douglas Stuart, 44 ans, avait le vent en poupe chez les bookmakers britanniques. Shuggie Bain se déroule dans les années 1980 sous le thatchérisme et raconte l’histoire d’une famille ouvrière écossaise fortement affectée par l’alcoolisme et la pauvreté. Un portrait à la fois radical et tendre d’Agnès, mère alcoolique, et son fils Shuggie, un garçon solitaire en quête de son identité sexuelle.

Un premier roman doté de notions autobiographiques et pour lequel l’auteur a consacré une dizaine d’années pour l’écriture de ce récit féroce situé à Glasgow. C’est dans cette ville que Stuart a grandi, dans un quartier où il affronte souvent des violences homophobes. Sa mère, sombrée dans l’alcoolisme, meurt quand il a 16 ans. Pour s’en sortir, il travaille la nuit pour d’abord terminer le lycée avant de s’inscrire ensuite au Royal College of Art de Londres, son futur tremplin pour être embauché à l’âge de 24 ans chez Calvin Klein à New York.

Réaliser ses rêves

Aujourd’hui, Douglas Stuart détient la double nationalité britannique et américaine. Après deux décennies dans la mode et avec le Booker Prize, un autre rêve devient réalité, de se consacrer pleinement à l’écriture. Et juste après avoir reçu le prestigieux prix, il a annoncé d'avoir déjà pratiquement écrit son deuxième livre : une histoire d’amour entre deux garçons de Glasgow et de leur séparation.

Après l’annonce du vote – lors d’une cérémonie diffusée en direct sur l’antenne et le site de la BBC comprenant aussi une intervention de l’ancien président américain Barack Obama (« écrire un livre n’est pas une tâche facile ») - , Douglas Stuart devient alors le successeur de la romancière canadienne Margaret Atwood et de l’auteur anglo-nigérian Bernardine Evaristo, les lauréats couronnés ex aequo en 2019.

Au-delà du lauréat, l’édition 2020 s’est imposée comme un renouvellement de la scène littéraire anglophone. Parmi les six écrivains de la liste finale figuraient quatre femmes (dont l’écrivaine américano-éthiopienne Maaza Mengiste et l’écrivaine et cinéaste zimbabwéenne Tsitsi Dangarembga) et quatre premiers romans. Dans cette année particulière, le prix britannique était donc à la hauteur de sa réputation de lanceur de carrières littéraires internationales.

