La culture des Olmèques en ligne et au musée du Quai Branly

En attendant l’ouverture des musées en France, prévue le 15 décembre, le musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris a mis en ligne des vidéos afin de proposer un aperçu de sa formidable exposition sur les Olmèques.

Les Olmèques, ces ancêtres des Aztèques et des Mayas au Mexique ont vécu entre 1600 et 400 avant notre ère.

« Il y a environ 300 objets qui sont présentés dans cette exposition, dont plus de 80% n’ont jamais été montrés à l’extérieur du Mexique. » C’est Steve Bourget, responsable des collections Amériques au Musée du Quai Branly, qui joue les guides conférenciers.

Parmi les pièces jamais sorties du Mexique, il y a, par exemple, cette tête colossale en basalte qui trône à l’entrée du musée : le nez épaté, les lèvres charnues, ce chef d’œuvre est emblématique de la culture olmèque.

Mais il en est d’autres, que Steve Bourget présente par vidéo interposée : des pièces majeures pour l’histoire de cette civilisation mère du Mexique, méconnue du grand public, et étudiée sur place depuis moins de 100 ans.

Raconter 3 000 ans d'histoire

« Cette stèle a littéralement révolutionné notre vision de l’Amérique elle-même. » Une stèle découverte au milieu du siècle dernier, avant les Mayas et les Aztèques, entre 1600 et 400 avant notre ère, les Olmèques ont inventé un calendrier, et un système d’écriture.

Ils ont aussi bâti de premières pyramides, et créé des villes. Ils ont marqué d’une influence décisive les civilisations qui allaient suivre en Amérique Centrale. Et c’est finalement 3 000 ans d’histoire que raconte le musée du Quai Branly. Á découvrir en ligne, en attendant la réouverture des musées.

Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique, exposition au musée du Quai Brany-Jacques Chirac, à Paris, jusqu’au 25 juillet 2021.

