«Cheyenne et Lola», un clin d'œil à Thelma et Louise

On connaît Thelma et Louise, le duo féministe du film culte de Ridley Scott. Et il faut désormais compter avec Cheyenne et Lola, le duo d'héroïnes d'une nouvelle série originale diffusée actuellement sur la plateforme OCS. Cette série française de huit épisodes évoque le drame des migrants en mettant en scène un tandem de femmes fortes et précaires.

À l'origine de son envie de série, Virginie Brac souhaitait évoquer « la misère des femmes, et jusqu’à présent, je pensais toujours qu’elles étaient en bas de l’échelle. Et non, il y a plus bas maintenant. Il y a les migrants. »

C'est ainsi qu'elle crée un tandem mal assorti : Cheyenne, le cheveu court et le corps nerveux, femme de ménage sur des ferries, va devoir faire équipe avec l'ancienne miss locale Lola, lorsque cette dernière tue accidentellement l'épouse de son amant, un petit escroc. Ces deux femmes que tout oppose vont devenir amies et être impliquées dans le trafic de migrants.

« C’est un western »

La réalisation, soignée, fait penser au meilleur des séries américaines, et magnifie les paysages du nord de la France. La série se révèle inclassable. « C’est un western, c’est sûr. Il y a des accents comiques et des accents assez durs et tragiques. Au fond, c’est un peu social, c’est mon engagement d’auteur. »

Virginie Brac a choisi un duo d'actrices magnétiques : la Belge Veerle Baetens incarne Cheyenne et la Québécoise Charlotte Le Bon campe Lola. Cheyenne et Lola, c'est un clin d'œil à Thelma et Louise. « Thelma et Louise est un film qui se termine mal. Et moi, je voulais que cela se termine bien. »

Avec Cheyenne et Lola, Virginie Brac crée un univers singulier et attachant. La saison 2 est déjà en cours d'écriture...

