France: le secteur de l'édition en difficulté

A partir de ce samedi 28 novembre, les librairies peuvent rouvrir leurs portes. Ici à Lille. AP - Michel Spingler

Texte par : Isabelle Chenu Suivre 2 mn

Les librairies ont rouvert depuis samedi en France et c'est ce lundi 30 novembre que seront remis les prestigieux prix littéraires Goncourt et Renaudot. Les grèves de janvier 2020 et les trois mois de confinement ont mis le secteur du livre en difficulté.