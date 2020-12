Le musée du Louvre lance une vente aux enchères en ligne

La pyramide du musée du Louvre à Paris, en juin 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Texte par : Sarah Tisseyre 3 mn

« Bid for the Louvre », « Enchérissez pour le Louvre ». C’est une vente originale, une première pour le musée du Louvre. Avec Christie’s et Drouot, il propose aux enchères, à partir de ce mardi 1er décembre, une série d’œuvres offertes par des artistes contemporains, ainsi que des expériences insolites et exceptionnelles concoctées avec ses mécènes.