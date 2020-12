Covid-19 en France: le secteur musical perd 5 milliards d'euros

Des musiciens professionnels habillés de noir jouent sur la place de la Liberté à Bayonne, le 28 novembre 2020, pour protester contre l'interdiction maintenue des concerts malgré l'assouplissement du confinement en France. AP - Bob Edme

Texte par : Sébastien Jédor Suivre 2 mn

L’un des secteurs les plus touchés par les retombées du Covid-19, c’est le secteur culturel. Depuis 9 mois, dans de nombreux pays du monde, dont la France, la musique est à l’arrêt, à part quelques rares concerts entre deux confinements. La Sacem et le cabinet EY publient ce lundi 7 décembre une étude actualisée sur les pertes du secteur musical. Selon la Sacem, qui représente les auteurs et compositeurs de 185 nationalités, la situation était grave et elle devient catastrophique.