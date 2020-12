Universal Music rachète l'intégrale des chansons de Bob Dylan

Le catalogue de l'emblématique chanteur folk américain ne lui appartient plus. Le groupe Universal Music a acheté les droits de l'intégralité des chansons de Bob Dylan. Soit l'une des plus importantes acquisitions dans l'histoire de la musique.

De Blowing in the wind à Like a rolling stone ou d'autres tubes mondialement connus, ce sont les droits de plus 600 chansons qui tombent dans l'escarcelle d'Universal Music, Une des plus grosses majors de l'industrie de la musique. « C'est l'accord le plus important du siècle », se félicite Universal Music. Cette acquisition pourrait dépasser les 300 millions de dollars.

À 79 ans, Bob Dyan est toujours un artiste très écouté. Depuis ses débuts dans les années 1960, il a vendu plus de 125 millions de disques. Une légende de la musique folk-rock qui, malgré une voix de plus en plus éteinte, se produisait toujours sur scène avant la pandémie.

Revenus en hausse pour l'industrie musicale

Cette opération est surtout la suite d'une bagarre acharnée dans l'industrie musicale pour acquérir les droits des chansons. Différents groupes étaient récemment venus disputer ces catalogues aux puissantes et historiques majors. Ce fut le cas récemment pour les droits d'enregistrement des six premiers albums de la chanteuse Taylor Swift, rachetés par un fond d'investissement .

L'industrie musicale reprend des couleurs car les sources de revenus sont désormais plus importantes. Le disque est en effet remplacé par le fructueux marché du streaming. « For the times...they are a changing » - « les temps changent », comme dirait Dylan lui-même.

