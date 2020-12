L’artiste congolais Éric Androa Mindre Kolo en «un mot, un geste, un silence»

Avec quel mot définir une ville insaisissable comme Kinshasa ? Avec quel geste artistique, Éric Androa Mindre Kolo s’inscrit-il dans la réalité urbaine et sociale de la capitale congolaise ? Que signifie le silence pour un artiste ayant grandi dans le quartier de Bandal, là où la jeunesse « rêve littéralement de foutre le camp si d’aventure une opportunité de voyager se profile » à l’horizon ?

Artiste plasticien et performer congolais (RDC), Éric Androa Mindre Kolo est né en 1983 à Aru, dans la région des Grands Lacs. Il a grandi à Kinshasa. Diplômé de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg et de l’Académie des beaux-arts de Kinshasa, il vit aujourd’hui à Strasbourg. Il est l’un des artistes et commissaires de l’exposition Kinshasa Chroniques à la Cité de l’architecture et du patrimoine de Paris.

