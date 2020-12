Mamane lance Gondwana.tv, une plateforme de streaming avec des humoristes africains

L’humoriste nigérien Mamane lance la plateforme Gondwana.tv, la première plateforme d’humour 100 % africain en streaming, avec des stars comme Gohou, Agalawal, Le Magnific ou Joël. La location d’un spectacle en ligne coûte 650 francs CFA, environ un euro, pour vingt-quatre heures. Gondwana.tv est disponible partout dans le monde.

Publicité Lire la suite

« L’un des objectifs de cette plateforme Gondwana.tv est de donner une visibilité internationale aux humoristes africains », explique Mamane.

Une visibilité que les humoristes africains ont déjà dans leur pays et le continent à travers des émissions comme le « parlement du rire », à travers aussi des publications sur les réseaux sociaux. Mais là avec Gondwana.tv, c’est une plateforme faite par des humoristes, réalisée avec professionnalisme.

Ce sont des spectacles enregistrés dans de belles salles, notamment au Casino de Paris, à la Comédie de Paris ou au Trianon.

« On va alimenter avec des spectacles enregistrés un peu partout en Afrique aussi. La plateforme peut être accessible depuis le monde entier, aux États-Unis, au Canada, en France et nous sommes très fiers de l’offrir et de la lancer aujourd’hui », précise Mamane.

► À écouter : Vaccin contre les juges

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne