Décès du cinéaste sud-coréen Kim Ki-duk

L'un des grands cinéastes sud-coréens vient de mourir ce vendredi 11 décembre. Kim Ki-duk s'est éteint, à 59 ans, des suites de la Covid-19. Kim Ki-duk restera connu pour des films à l'esthétique radicale et ses héros marginaux.

Publicité Lire la suite

Kim Ki-duk était l’un des réalisateurs en vue de la nouvelle vague sud-coréenne. Ses films, avec ceux de Hong Sang-soo, Park Chan-wook ou Bong Joon-ho, déferlent en Occident au début des années 2000 et conquièrent les festivals de cinéma.

Mais Kim Ki-duk, qui a grandi dans un village montagnard reculé, était le loup solitaire un peu rebelle de cette génération. Son cinéma, plutôt lyrique, distillait une atmosphère vénéneuse et étrange, peuplé de personnages marginaux et taiseux pris dans l’engrenage d’aventures plus ou moins désirées.

La sérénité zen de son œuvre

Le septième art, Kim Ki-duk l’avait découvert en venant en France, en 1992, étudier la peinture après avoir envisagé une carrière de soldat et de prêtre. C’est aussi la France qui assurait un bon accueil à ses films. En 2004, Printemps, été, automne, hiver... et printemps avait attiré plus de 200 000 spectateurs, séduits par la sérénité zen de cette œuvre suivant l’évolution des sentiments des personnages au fil des saisons.

Surdoué et prolifique, tournant un film par an, Kim Ki-duk était invité dans les festivals du monde entier : Locarno, Berlin, Venise, Cannes, décrochant le Lion d’or de la Mostra de Venise en 2012 pour Pieta.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne