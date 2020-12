«Akzak», le contretemps dansé par une jeunesse reliée

Pendant qu’en France le monde culturel est pratiquement à l’arrêt, au Burkina Faso, le festival Dialogues de corps à Ouagadougou et l’Institut français de Bobo Dioulasso présentent ce dimanche 13 décembre et mercredi 16 décembre un spectacle aussi virtuose qu’ingénieux. « Akzak – l’impatience d’une jeunesse reliée », une chorégraphie d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux pour douze jeunes danseurs burkinabè, égyptiens, marocains, tunisiens et français.

Un tourbillon de pas et de rythmes, raconté à travers des contretemps et interprété par six danseurs et six danseuses et un percussionniste virtuose. Entretien avec les chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, directeurs de Viadanse, centre chorégraphique national Bourgogne-Franche-Compté à Belfort, en France.

RFI : Akzak est un terme issu de la musique, c’est le contretemps dans les musiques des Balkans. Akzak, est-ce d’abord une pièce musicale avant d’être une chorégraphie de danse ?

Éric Lamoureux : Non, Akzak est une pièce qui met en dialogue la danse et la musique, avec ce parti pris de travailler avec des partitions rythmiques où des rythmes irréguliers se frictionnent en cinq temps, en sept temps... On voulait vraiment prendre de la distance avec des sujets qui sont parfois très délicats, et offrir au public une partition rythmique qui, en même temps, nous parle de plein de choses concernant cette jeunesse du grand continent africain.

«Akzak, l’impatience d’une jeunesse reliée», chorégraphie de Héla Fattoumi et Eric Lamoureux. © Laurent Philippe

C’est une pièce de douze danseurs et d’un musicien, mais on pourrait dire aussi l’inverse, parce que les danseurs créent beaucoup de rythmes, beaucoup de musiques, et le musicien, quand on regarde ses mains, ses bras, son corps, ça danse énormément !

Héla Fattoumi : Quand on a rencontré Xavier Desandre Navarre, on l’a vu en concert, en solo, il était entouré de plein d’instruments. Pendant une heure, on s’est dit : mais ce musicien danse ! Il a un corps. C’est un musicien qui interprète sa musique par ses jambes, ses bras...

Éric Lamoureux : Il y a un cadre, une partition, mais la musique n’est pas écrite. Elle se joue réellement dans une double réactivité danse-musique. Les danseurs, c’est pareil. Donc, Xavier, il est aussi happé par cette énergie. Il la prend et il la restitue aussi à travers sa musique.

Les danseurs entrent en scène, l’un et l’une après l’autre, se rencontrent, se regroupent, s’opposent, forment parfois des cercles... Cela donne presque l’impression d’une sociologie de groupe. Quelle était la découverte la plus étonnante en préparant votre spectacle ?

Héla Fattoumi : La dynamique de groupe a opéré de façon inouïe. Notre regard, nos déplacements, notre voyage pour constituer ce groupe, pour l’assembler, c’était déjà se choisir. Le premier jour, c’était le 12 janvier 2020, ils sont tous entrés à Viadanse, à Belfort. C’était la première fois qu’on les voyait réunis. On ne savait pas si cela allait fonctionner, dans le travail, dans la vie. Cette alchimie, c’est un pari. Cela se construit, se sédimente, toutes ces interactions positives, ces écarts, ces approches, ces tempéraments qui ont fondé et construit la force du groupe. Sur scène, cela se sent, se perçoit, cela arrive au spectateur.

Éric Lamoureux : On a créé le contexte favorable à ce que ce contexte d’utopie en actes puisse vraiment s’incarner. On s’est toujours dit avec les danseurs : « c’est possible ». À partir du moment où l’on crée les conditions pour que les choses soient rendues possibles. Si l’on n’est pose pas ces conditions, alors on est face à un mur, face à un impossible. C’est aussi toute la dimension politique de la pièce, ce soubassement politique, de croire à cette possibilité, à partir où les conditions sont réunies. Sans pour autant évacuer toutes les problématiques que cela recouvre.

La chorégraphe Héla Fattoumi, codirectrice de Viadanse, centre chorégraphique national Bourgogne-Franche-Compté à Belfort, en France. © Siegfried Forster / RFI

Votre centre chorégraphique est basé en France, mais vous travaillez souvent en Afrique. Votre pièce fait écho à beaucoup d’événements de cette dernière décennie : le Printemps arabe, la révolution au Burkina Faso, la crise des migrants, les gilets jaunes en France, les attentats, la pandémie de Covid-19... Aviez-vous l’intention de mettre sur scène l’écho d’une certaine esthétique du soulèvement ?

Éric Lamoureux : On ne l’a jamais nommé comme ça, mais l'expression « esthétique du soulèvement » me plaît beaucoup. On l’a laissé apparaître par interstices. On ne voulait pas faire un focus là-dessus, mais il me semble que la dynamique, l’énergie, parfois l’âpreté qui opère entre les danseurs, permet au public de se fabriquer des images qui résonnent. Notre envie n’était jamais de surligner ces choses, parce qu’on pense toujours que le spectateur est sensible, intelligent, il a ses propres cadres de références. À partir du moment où on lui offre la possibilité de refabriquer à partir de son expérience les images, les résonances, alors on a gagné quelque chose. C’est dans cet esprit-là qu’on a travaillé.

Héla Fattoumi : Tout ce que vous avez nommé comme chaos dans lequel on vit depuis des années, mais auquel on ne s’habituera jamais, cela nous traverse, nous agite de l’intérieur. En revanche, notre propos n’était pas de déposer toute cette complexité douloureuse pour dire : « Vous, les jeunes, qu’est-ce que vous avez envie de dire ce tout cela ? » C’était impossible. Nous, on préférait partir de quelque chose qui met à distance : comment faire rite ensemble. Ils vivent dans un quotidien qui est âpre, mais ils sont dans une invention, parfois dans une insouciance salvatrice.

Votre casting, avec de jeunes danseurs de différents pays et cultures, est emblématique pour la situation actuelle : une jeunesse bloquée, à cause des frontières, à cause de la Covid, etc. Or, sur scène, on voit des jeunes épanouis, bougeant de façon fluide. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes pour gérer au mieux les restrictions de mouvements ?

Éric Lamoreux : Quand on est avec ces jeunes dans leur pays, on se rend compte que - au-delà de la pandémie de Covid – ils en ont plein de problèmes à résoudre, tous les jours. Ces jeunes, ils avancent sans cesse, sinon, il n’y a pas de future. Donc, la leçon qu’ils nous enseignent, c’est de trouver des solutions, de croire à du possible. À Ouagadougou, la vie s’invente, seconde après seconde, tous les jours. Les conditions de vie sont tellement difficiles et malgré tout, la vie s’invente. Akzak, c’est ça aussi : le possible est possible quand on se donne les moyens.

Le chorégraphe Eric Lamoureux, codirecteur de Viadanse, centre chorégraphique national Bourgogne-Franche-Compté à Belfort, en France. © Siegfried Forster / RFI

Akzak est une pièce sans aucun mot, sans paroles, sans chanson. Dans votre travail chorégraphique, qu’est-ce que la langue française signifie pour vous ?

Héla Fattoumi : Il y a une chanson dans Akzak. Les danseurs chantent, mais on ne les voit pas, ce sont beaucoup d’onomatopées. La langue, elle est rythmique, elle est musique. C’est vrai, dans nos pièces, il n’y a pratiquement jamais de « texte », parce qu’il y aurait une redondance voire une illustration dérangeante avec le corps dans sa puissance d’évocation qu’on met sur scène. En revanche, il y a toujours des chansons dans nos spectacles, des moments de la voix pour « dire » des choses. Même si elles ne sont pas intelligibles, elles sont ouvertes et polysémiques. Il y a une langue, dite la langue française « souche », mais elle a surtout eu de cesse d’être créolisée – pour reprendre le terme d'Édouard Glissant – et de réinventer des significations et de se grandir, de se déployer par toutes ses influences. Ça, c’est une langue vivante !

Éric Lamoureux: Et, tout de même, on entend les prénoms de chaque danseur, et on se rend compte que l’espace francophone est beaucoup plus large qu’on pense. Et il est difficile à circonscrire et tant mieux.

Pour vous, le français est dans les corps ?

Éric Lamoreux: Aussi. Mais hybridé et coloré avec justement la richesse de cette créolisation à l’œuvre, avec la poétique de la relation. L’espace francophone, il faut le concevoir aujourd’hui comme ça, et pas comme un espace clos. Il diffuse, mais il est aussi poreux à plein d’extériorités. C’est aussi l’idée qui sous-tend la pièce.

Héla Fattoumi : Et puis, le français, c’est la langue commune de nos artistes. Ils l’ont tous appris à l’école, dans leur pays. Donc, c’est ce qui leur permet de parler entre eux, même s’il y a aussi l’arabe pour certains. Mais souvent ce n’est pas le même arabe, c’est très drôle, parce qu’entre l’arabe marocain, tunisien, égyptien…

Francophonies : « Le rôle du français dans les créations artistiques » Panneau au Festival des Francophonies, «Les Zébrures d’Automne 2020», à Limoges. © Siegfried Forster / RFI

► L'entretien a été réalisé lors de la première mondiale d'Atzak, aux Zébrures d'automne, à Limoges, le 25 septembre 2020.

► Akzak – l’impatience d’une jeunesse reliée, chorégraphie de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, le 13 décembre au festival Dialogues de corps à Ouagadougou, le 16 décembre à l’Institut français de Bobo Dioulasso, au Burkina Faso.

Composition et interprétation musicale : Xavier Desandre Navarre

Interprètes : Sarath Amarasingam, Juliette Bouissou, Meriem Bouajaja, Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati, Mohamed Fouad, Adama Gnissi, Moad Haddadi, Synda Jebali, Mohamed Lamqayssi, Fatou Traoré/Johanna Mandonnet, Angela Vanoni.

