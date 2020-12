Allemagne: le palais impérial renaît à Berlin sur fonds de polémiques

Inauguration virtuelle pour le chateau de Berlin ce mercredi 16 décembre. Au cœur de la capitale allemande, une initiative privée a financé la reconstruction quasiment à l'identique de l'ancien palais des rois de Prusse sur l'avenue Unter den Linden. Le château doit abriter les collections d'art africain et asiatique de la capitale. Polémiques.

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

Le bâtiment est témoin de l'histoire mouvementée de Berlin. Palais impérial du temps des rois de Prusse, largement bombardé pendant la seconde guerre mondiale, rasé après la guerre par le régime communiste qui a édifié à la place un bâtiment moderne dépourvu de tout charme mais cher aux Allemands de l'est, rasé à son tour à la Réunification pour une reconstruction quasiment à l'identique du palais des rois de prusse... le site fait polémique.

Plusieurs raisons : d'abord le symbole, mais aussi le coût des travaux, qui s'élèvent à près de 700 millions d'euros. Sans oublier l'usage qui doit être fait de ce bâtiment de 40 000 mètres carrés destiné à abriter le Forum Humbold, qui regroupe les collections d'art premier et asiatique de Berlin. Soit 20 000 pièces au total, pour la plupart issues des anciennes colonies allemandes.

La semaine dernière, l'ambassadeur du Nigéria réclamait le retour dans son pays des bronzes du Bénin : 180 bustes et sculptures datant du XVIe et XVIIIe siècle. Un dossier délicat pour l'Allemagne qui s'efforce d'être exemplaire dans le cas des œuvres spoliées par les Nazis, mais a plus de mal à se confronter à son passé colonial.

