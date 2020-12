Livre: Camille de Toledo et «Thésée, sa vie nouvelle», poème funèbre sur quatre générations

Malheureux finaliste du prix Goncourt, c'est quand même un livre à glisser sous l'arbre de Noël. Un roman particulier, une sorte de poème funèbre traversant quatre générations, construite à partir de textes et de photographies en noir et blanc. Avec « Thésée, sa vie nouvelle » (éditions Verdier), l'écrivain français Camille de Toledo nous plonge dans son histoire familiale.

Camille de Toledo commence cette histoire de famille troublante et bouleversante avec une lettre t en minuscule : « toi, mon frère, dis-moi… qui commet le meurtre d’un homme qui se tue ? » Thésée, sa vie nouvelle nous fait vivre une introspection aussi profonde que terrifiante après le suicide de son frère Jérôme, il y a quinze ans. Dès les premières lignes, il tisse des liens entre sa propre histoire et l’histoire du XXe siècle, mais il creuse le passé bien au-delà.

L’auteur définit son roman, raconté à la première personne, parfois à la troisième, comme un « récit archaïque » qui s’ouvre, mais à nous, lecteurs, il se présente comme une forme littéraire nouvelle, entre roman d’époque, poésie, archives photographiques ressuscitées rythmant les récits et les pages. Le roman de cet écrivain particulier qui a fait des études d’histoire et des sciences politiques et qui est aussi plasticien et vidéaste, oscille également entre journal intime (« Jérôme, mon frère, pourquoi as-tu été ainsi nommé ? »), mythe moderne (« un père dénoue seul la corde à laquelle son fils s’est pendu ») et biblique : « ceci est ton enfance ».

L'héritier

Sur toutes les 252 pages plane le lourd passé de ses ancêtres « qui portèrent ce nom d’expulsé, de Toledo, Espagnols, puis Ottomans, reconnus comme Français, dénoncés comme Juifs » et dont il se sent autant héritier que de ce XXe siècle meurtrier dont il a vécu lui-même une partie.

Le personnage de Thésée qui vient de perdre son frère, son père et sa mère, et qui fait en 2012 ses cartons pour quitter avec ses enfants « la ville de l’Ouest », en quête d’une vie nouvelle, avant d’être rattrapé par le passé, est l’alter ego du romancier. Né en 1976 sous le nom d’Alexis Mital, ce petit-fils d’Antoine Riboud, fondateur du groupe Danone, et petit-neveu du célèbre photographe Marc Riboud, a choisi comme nom de plume Camille de Toledo, en hommage au prénom de son arrière-grand-père maternel et le nom de famille de sa grand-mère paternelle.

L’écrivain se distinguait déjà avant par des écrits mêlant les styles d’écritures et les genres, par exemple avec Le Hêtre et le Bouleau, essai sur la tristesse européenne, en 2009. À un moment, il se sentait obligé d’ouvrir les cartons restés fermés et de se confronter à son passé et celui de ses ancêtres. Ce n’est pas anodin que l’auteur, qui a soutenu une thèse sur le « vertige », ait cherché à entrer en résonance avec son passé à Berlin, où il vit actuellement.

