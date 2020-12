Avec l’animation «Soul», Pixar propose le voyage entre la vie et la mort, en streaming

Dans le film d'animation de Disney/Pixar, Joe Gardner gagne un au-delà, où les âmes doivent acquérir une personnalité avant d’être envoyées sur Terre, et devient mentor de 22 (gauche), une nouvelle âme. © Disney Pixar, via AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que la sortie de la plupart des films, hollywoodiens ou non, est retardée pour cause de pandémie de Covid-19 et de fermeture des salles de cinéma, Disney poursuit sa tradition de proposer un dessin animé autour des fêtes de fin d’année, mais en ligne. « Soul », du studio Pixar et de Pete Docter, réalisateur de « Vice-Versa » et de « Là-Haut », est diffusé sur la plateforme Disney+ depuis le 25 décembre, avec des messages spirituels.