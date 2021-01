Covid-19: en France, une année culturelle en mode virtuelle

La culture est un des secteurs les plus sinistrés économiquement par l'épidémie de Covid-19 en France. Fermeture des salles de cinémas, de concerts, de spectacles, des musées et l’annulation de tous les festivals, le secteur souffre malgré les aides et ne voit pas le bout du tunnel. Cette année, de multiples initiatives culturelles virtuelles ont vu le jour sur les réseaux pour tenter d'exister malgré les confinements et pour sauver ce qui pouvait l'être.

La culture en mode virtuelle, ça a d'abord été au printemps dernier une réaction de survie face au confinement, une façon de faire patienter les publics et les artistes avec des solutions de bricolage, quelquefois très créatives et qui permettaient de conserver du lien, d'être ensemble malgré l'arrêt de toute activité. Les concerts virtuels, le plus souvent gratuits, ont eu notamment beaucoup de succès.

À Paris, les portes du Grand Palais se sont fermées la veille de l'ouverture de la grande exposition populaire « Pompéi ». Cette ville italienne entièrement ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 av. J.C continue de passionner les foules. L'urgence a donc été de la faire exister sur internet en attendant de pouvoir rouvrir.

Roei Amit dirige le numérique à la direction des musées nationaux Grand Palais : « On a eu un million de visiteurs le premier mois et on a vu que les différents types de contenus ont trouvé différents types de publics. Il y avait des activités pour les jeunes, les familles, mais aussi des contenus plus scientifiques pour les amateurs. Certains nécessitaient des équipements de réalité virtuelle, d’autres de simples smartphones pour la réalité augmentée. Les publics ont fait leurs expériences. »

Finalement, ces expériences ont ouvert de nouveaux champs du possible : « On propose aujourd’hui sur Instagram et via le site du Grand Palais, les chefs-d’œuvre de la sculpture en reproduction, explique Roei Amit, et chacun peut s’approprier, apprendre et jouer avec. Une telle qualité c’est nouveau. À la mi-février on va proposer un premier festival de création artistique en réalité augmentée, le Grand Palais sera vide à l’œil nu, mais avec son smartphone on pourra découvrir des œuvres de jeunes artistes créées spécialement pour ce festival. C’est une première, il y en aura d’autres. »

Les offres culturelles virtuelles une tendance de fond ?

Sans doute, mais pour l’instant, les contenus culturels virtuels ne remplaceront pas l'expérience physique, l’expérience sensorielle. Pénétrer dans un musée, respirer l'odeur de vieux bois d'un théâtre, partager la communion d'une salle de concert et d'une foule qui chante, nous sommes des humains de chair et de sang et le spectacle vivant a encore de beaux jours devant lui.

Cependant, l'épidémie a accéléré une période de bascule numérique. Et chaque secteur cherche une économie du numérique, car la production de contenus reste onéreuse.

L'opéra de Paris a diffusé mi-décembre sa création de fin d'année, le ballet « La bayadère » de Rudolf Noureev sur internet et en direct. Le prix des places était de 12 euros contre 140 euros en moyenne pour une place physique. 10 000 personnes ont acheté une place le premier soir.

« Il n’y aura pas de retour en arrière, ça va désormais nous accompagner, il faut qu’on parle aux gens qui ne peuvent pas venir à l’Opéra, parce qu’ils sont trop loin, parce que c’est trop cher », explique Alexander Neef, directeur de l'opéra de Paris.

Le numérique accélérateur de démocratisation de la culture

Depuis des années et malgré toutes les offres de gratuité et les médiations proposées, la fréquentation des musées par exemple, reste réservée à ceux qui possèdent déjà un bagage culturel. Faire voyager les grandes expositions devient également très cher pour des institutions qui doivent de plus en plus s’autofinancer, la crise oblige à serrer les coûts partout, c’est aussi très mauvais en termes de bilan carbone et seuls les pays riches peuvent accueillir les expositions physiques. Alors moins d’itinérance et plus de numérique ?

Gagner de nouveaux publics, malgré la crise et l’épidémie c’est sans doute possible et parfois dans des secteurs a priori réservés à des initiés. Vanessa Clairet est directrice de la communication monde de la galerie Perrotin, une galerie d'art présente à Paris, New York, Hong Kong, Séoul, Tokyo, Shanghaï. Il a fallu très vite trouver une alternative pour continuer de faire vivre les expositions et le travail des artistes alors que les grandes foires d'art internationales étaient quasiment toutes annulées.

« Cette année a été un challenge; il n’y avait plus d’habitude, plus de foires, plus de vernissages, il a fallu penser de nouveaux systèmes. La galerie a créé sur son site Perrotin unlocked, le contraire du lockdown. Les artistes invitaient les visiteurs à déambuler virtuellement dans leurs ateliers, faisaient partager leur playlist. Nous avons mis en ligne des films de l’artiste Sophie Calle par exemple, habituellement visibles en festival ou au cinéma et crée des viewing room, c’est-à-dire une page internet pour découvrir les œuvres, un salon virtuel où les prix sont affichés, c’est assez nouveau dans le milieu. »

Certains publics pensent à tort que les œuvres ne sont pas pour eux explique Vanessa Clairet : « Or, quand on voit le prix on a moins de mal à demander des renseignements, c’est moins intimidant que de pousser la porte d’une galerie d’art. Bien sûr, cela ne remplacera pas une vraie visite, mais on va garder tout ce que nous avons mis en place et qui nous a fait gagner des followers. »

Rassurons-nous, la culture ne va pas se dématérialiser et nous serons tous très heureux de retrouver nos habitudes une fois l’épidémie passée, mais des mixités d'usage sont en train de se généraliser, portées par de nouvelles innovations technologiques.

