La mythique grotte de Lascaux en visite guidée virtuelle et interactive ce 2 janvier

Lascaux 4, la réplique de la mythique grotte du paléolithique, ouvre au public via internet ce 2 janvier à 15h heure de Paris. Le Centre international d’art pariétal est actuellement fermé au public pour cause de pandémie, mais les gestionnaires du site ont décidé d’innover.

Il y a 80 ans, 4 adolescents de Montignac, en Dordogne, découvraient les merveilles de Lascaux : des aurochs, des chevaux, des cerfs, des félins… Des animaux dessinés il y a au moins 17 000 ans et confinés depuis près de 60 ans, la grotte originelle étant fermée au public pour des raisons de conservation.

Moyennant un ticket à 20 €, c’est la réplique parfaite de Lascaux qui est visible sur la plate-forme Zoom, via une visite guidée interactive et réalisée en direct.

Garder de l'échange

André Barbé est le directeur général de la Sémitour, la société d’économie mixte gestionnaire du site. Il explique ce choix d'une visite interactive : « On aurait pu faire une visite automatique avec quatorze points d’intérêts dans la grotte. On clique sur le premier, le deuxième… Il n’y a pas d’interactions. On n’a pas voulu ça. En l’occurrence, le guide déambule dans la grotte. Il est accompagné par un cameraman et une personne qui prend les questions de tous ceux qui font la visite. On a cherché à garder le lien avec notre métier qui est d’ouvrir les portes sur notre passé et ces traces de l’humanité. »

La première visite guidée en ligne de Lascaux, fin décembre, a attiré des passionnés connectés depuis la Suisse ou les États-Unis… Des visiteurs qui se rendront peut-être dans le Périgord à la fin de la pandémie. Il faut en tout cas l’espérer. La société d’économie mixte qui gère Lascaux et sept autres sites en Dordogne a perdu 40 % de son chiffre d'affaires – l’équivalent de 500 000 euros – l’année dernière.

►Site de la grotte de Lascaux

