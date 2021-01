«Lupin», la série française de Netflix avec Omar Sy

C'est le plus grand des voleurs français, chanté par Jacques Dutronc et moult fois incarné à l'écran. Arsène Lupin, le personnage inventé par Maurice Leblanc en 1905, reprend du service. « Lupin », une série française, mise en ligne ce vendredi 8 janvier sur Netflix, entend dépoussiérer le mythe en confiant le rôle principal à l'un des acteurs préférés des Français : Omar Sy.

Assane Diop, un père de famille divorcé de 40 ans, n'a ni monocle ni haut-de-forme. Mais comme son modèle vieux de plus d'un siècle, Arsène Lupin, il change d'apparence et d'identité pour dérober des bijoux et escroquer les puissants. Et surtout, il cherche à venger son père, mort 25 ans plus tôt, après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis.

Lupin reprend le principe à l’œuvre dans la série anglaise Sherlock : transposer au XXIe siècle l'univers d'une œuvre du patrimoine littéraire. Mais la comparaison s’arrête là. Le scénariste George Kay choisit un personnage d’origine africaine pour souligner les inégalités sociales ou le passé colonial de la France.

Omar Sy, un capital sympathie pour Netflix

Et puis la qualité d’écriture n’est pas la même. En dépit de grosses ficelles de scénario, Lupin peut s’appuyer sur le capital sympathie de l’interprète principal : Omar Sy, convaincant dans ce rôle d’action et de séduction.

Avec ce divertissement familial, la plateforme Netflix espère montrer qu’elle peut aussi exposer du contenu français de qualité, après les échecs critiques de productions originales comme Marseille, Family Business ou La Révolution…

