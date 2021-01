Décès de Georges Pernoud, présentateur historique de «Thalassa»

Le journaliste et présentateur de « Thalassa », Georges Pernoud, est décédé le 10 janvier 2021. Ici en 2004.

Il a fait partager sa passion de la mer à des millions de téléspectateurs pendant près de 40 ans. Georges Pernoud, animateur phare de l'émission « Thalassa », est décédé dimanche 10 janvier, à l'âge de 73 ans, dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie, a annoncé sa famille aujourd'hui.

Avec Thalassa, émission dédiée à toutes les mers du globe, le journaliste Georges Pernoud avait créé un magazine télévisé à la longévité exceptionnelle. Il a présenté ce programme de 1980 à 2017, un rendez-vous incontournable des soirées du vendredi soir pour des millions de rêveurs ou de passionnés des océans.

1 704 émissions et des milliers de reportages et d'enquêtes sur le monde de la mer et ceux qui en vivent. Rencontre avec des pêcheurs, découverte d'archipels, reportages sur la Route du rhum, mais aussi sur le sauvetage de migrants... L'émission a abordé toutes les facettes du grand bleu. Georges Pernoud a certes transmis son amour de la mer, mais il aussi été le précurseur d'une prise de conscience écologique. Son studio télévisé était une péniche amarrée sur la Seine.

Né au Maroc, Georges Pernoud avait eu une véritable révélation à l'occasion de la couverture comme reporter de sa première course à la voile autour du monde en 1973. Deux ans plus tard, le magazine Thalassa voyait le jour. Le générique culte de l'émission où des formes marines se transformaient sur fond bleu a accompagné plusieurs générations. Thalassa a remporté deux prix Albert-Londres dans les années 1990.

