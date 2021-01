«Lumumba», une bande dessinée de Bathy Asimba sur «une étoile qui brille»

Saviez-vous que Lumumba ne s'était pas toujours appelé ainsi, mais que son nom de naissance était Tasumbu Tawosa ? Ensuite, il a choisi de s’appeler Patrice Émery Lumumba. Alors qu'on commémore le soixantenaire de l'assassinat de l'ancien premier ministre congolais, figure des indépendances africaines, un dessinateur de RDC, Bathy Asimba, publie à compte d'auteur un album qui parle de l'autre Lumumba : l'enfant, l'adolescent, l'homme en dehors de la politique.

« Il y a beaucoup de publications sur Lumumba », explique Bathy Asimba, l’auteur de la bande dessinée Lumumba. Un homme. Une histoire. Un destin. « Dans l’ensemble, cela va dans la même direction, sa vie politique. Moi, je me suis dit : je vais prendre l’aspect de sa vie qui est le plus négligé de tous. Je suis reparti de son village à sa naissance, sa scolarité, son adolescence… et finalement, il est devenu Lumumba. Mais comment est-il devenu Lumumba ? Parce que son nom de naissance n’est pas Patrice, et même pas Lumumba. Donc, je suis entré dans la vie de Lumumba. Vers la fin, même si j’ai voulu éviter son parcours politique, parce qu’il a fini être un homme politique, je ne voulais pas m’enliser dans les histoires politiques. Je n’avais pas besoin de ça. Je voulais présenter l’homme, tel quel. Moi, je dis que c’est une étoile qui brille et qui peut faire briller des vies. »

Détail d’une planche de la bande dessinée « Lumumba. Un homme. Une histoire. Un destin », un album de l’auteur congolais Bathy Asimba. © Bathy Asimba

► Lumumba. Un homme. Une histoire. Un destin, l'album de Bathy Asimba peut être commandé via la page Facebook de l'auteur.

