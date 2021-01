Covid-19: la pandémie a accéléré la transition de la mode vers le «phygital»

Le monde de la mode a été l’un des plus touchés par la pandémie de Covid-19. Entre la fermeture des boutiques lors des différents confinements, l’annulation des défilés, ou simplement les changements d’habitudes liés au télétravail, cette industrie a dû s’adapter et les professionnels ont dû travailler autrement. Ceux qui avaient déjà investi dans le numérique ont réussi à tirer leur épingle du jeu. D’autres essaient l’hybridation entre le monde réel et virtuel, qui concerne désormais tous les maillons de la chaîne.

Paris accueille fin janvier ses défilés de la haute couture (du 25 au 28), juste après la fashion week masculine (du 19 au 24). Après une année atypique, très affectée par la pandémie de Covid-19, les acteurs de la mode affrontent cette nouvelle saison dans un climat toujours incertain, en essayant de s’adapter à un contexte sanitaire bien particulier.

En mars 2020, quand la pandémie est devenue un sujet planétaire, le monde de la mode était en pleine frénésie des défilés à Milan. L’Italie était l’un des premiers pays affectés par le virus en Occident et le couturier Giorgio Armani a décidé, à la dernière minute, de faire son défilé dans une salle vide, laissant le public suivre le spectacle dehors, derrière les écrans. Dès lors, tout a changé. Dans un milieu habitué à la cohue de fashionistas dans les salles remplies, regarder un défilé sur ordinateur tout seul chez soi est devenu presque la norme pour les professionnels du secteur.

« Il y a un très côté frustrant », avoue un attaché de presse, qui travaille pour l’une des agences les plus influentes de la planète mode, où il s’occupe de plusieurs marques de luxe. « Le défilé, c’est un moment sacré, et c’est le début de la communication d’une marque », explique-t-il, qui a dû inciter ses clients à s’adapter, comme tout le secteur.

Le monde de la mode a adopté le défilé sans public, comme on a vu en décembre pour Chanel, avec pour seule invitée l’actrice Kristen Stewart au Château de Chenonceau, ou encore à Lagos, où Naomi Campbel a défilé pour Arise, une fashion week alternative, dans une salle presque vide. Les marques ont adhéré également aux films ou aux séries pour présenter leurs collections, comme Gucci, qui a fait appel au réalisateur Gus Van Sant pour mettre en valeur les vêtements de la marque italienne. Sans oublier les performances artistiques, comme celle du Nigérian Kenneth Ize, étoile montante de la mode, qui a présenté sa collection au Palais de Tokyo, à Paris, en octobre devant un public très réduit, pendant que l’artiste namibienne Maty Biayenda peignait une œuvre, en direct.

Au-delà du défilé

Mais la réflexion sur le maintien et même la pertinence des fashion weeks, avec leurs journalistes et acheteurs qui voyagent à travers la planète pour assister à des défilés qui durent seulement quelques minutes, a été seulement la pointe de l’iceberg. La fermeture des boutiques physiques dans plusieurs pays lors de la première vague de la pandémie a poussé les consommateurs vers les achats en ligne et certains sites de e-commerce, notamment en Chine ; ils ont embrassé le principe du shopping en live streaming.

Les services de vente sous forme de live streaming ont rencontré un grand succès en Chine AP - Andy Wong

Par ailleurs, la quête des vêtements plus confortables et plus faciles à entretenir a également gagné de l’ampleur, poussée par le télétravail qui nous a libérés partiellement des injonctions vestimentaires de l’environnement professionnel. Il est encore tôt pour savoir si le monde va commencer à s’habiller en jogging pour aller au travail, mais un changement dans ce sens ne serait pas une surprise. D’ailleurs, la collection capsule de prêt-à-porter entièrement dédiée aux vêtements d'intérieur lancée par Christian Dior est un indice des marchés qui peuvent se développer davantage à l’avenir.

Des mannequins filmées chez elles

Au niveau des professionnels de la mode, presque tous les métiers ont été chamboulés sur toute la chaîne de production. Même le quotidien des mannequins a été touché, puisque les séances de photos au bout du monde ou même dans les studios se sont raréfiées pendant les confinements. Ainsi, les magazines mais également les marques de mode ont dû être créatifs et certains ont envoyé des vêtements directement aux modèles, qui se prenaient en photo à la maison.

Du côté des créateurs, certains ont conçu des masques, tandis que d’autres, comme l’Haïtien Kerby Jean-Raymond a ouvert les portes de sa marque pour aider les New-Yorkais. « Nous allons convertir le bureau de Pyer Moss à New York en un centre de dons », a-t-il annoncé dès le mois de mars. Des initiatives qui ont montré la capacité d’adaptation, mais aussi de solidarité de l’industrie de la mode.

L'industrie textile s’adapte

Mais d’une manière générale, la pandémie a surtout accéléré la ruée des marques de mode vers le numérique, dans un mouvement qui se profilait depuis quelques années. Y compris dans l’industrie textile, la partie moins visible du secteur, mais aussi la moins digitale.

Un exemple emblématique est celui des salons professionnels, dont le plus important est Première Vision, qui a lieu à Paris deux fois par an et qui attire des acheteurs du monde entier, non seulement pour commander les tissus qui feront les collections des saisons à venir, mais aussi pour connaître les tendances de la filière. L’événement, qui avait mis en place dès 2018 une plate-forme numérique pour commencer à accompagner ses exposants et acheteurs, a dû passer à la deuxième vitesse et basculer vers un modèle 100% digital lors de son édition de septembre dernier. « Le début a été difficile, parce que les gens sont habitués à cette rencontre », se souvient Gilles Lasbordes, directeur général de Première Vision. « Mais les premiers résultats du salon digital ont été très encourageants », dit-il. Un salon digital qui accueille 20 000 visiteurs virtuels et un public, au niveau international, similaire à celui du salon physique.

Le Forum Mode, lors la dernière édition du salon Première Vision avant la pandémie, en février 2020, a attiré des visiteurs du monde entier. © Première Vision Paris

Lasbordes est conscient que « cela ne comble pas tout et il manque la notion du toucher », chose essentielle dans un salon de textile. D’ailleurs, si l’édition de février prochain sera totalement virtuelle, les organisateurs espèrent revenir en septembre à un format « phygital », ce terme un peu barbare utilisé pour définir les modèles de fonctionnement entre le physique et le digital, comme c’est déjà le cas de plusieurs marques de mode pour la vente au détail. « Cette période a accéléré ce mouvement, parfois dans la douleur, parce que c’est toujours mieux de se préparer que de le subir », constate Lasbordes. Mais il garantit que l’hybridation entre les activités physiques et numériques est le principal legs de la pandémie dans l’industrie de la mode.

Sans oublier que « cette période qui arrive sera accompagnée de difficultés économiques et il y aura des arbitrages ». Les fabricants vont vouloir faire uniquement des voyages professionnels dits « efficaces », investissant dans des déplacements réellement nécessaires, précise-t-il. Ce qui renforce le besoin de garder un pied dans le réel et l’autre dans le virtuel.

