Martin Scorsese consacre à Fran Lebowitz une mini-série sur Netflix

Une mini-série de Martin Scorsese sur Netflix ! Dans « Pretend It’s A City » (« Faites comme si c’était une ville »), le cinéaste donne la parole, en sept épisodes de trente minutes, à son amie et complice, l’écrivaine et humoriste new-yorkaise Fran Lebowitz.

Martin Scorsese est l’homme des réalisations pharaoniques : 160 millions de dollars de budget pour The Irishman, avec Al Pacino et Robert de Niro, un tournage sur trois continents pour Silence et Le Loup de Wall Street, avec Leonardo DiCaprio, son plus grand succès mondial à ce jour.

Mais il aime aussi s’atteler à des productions plus modestes, où il rend hommage à ses amours de jeunesse : le jazz ou le cinéma italien. Aujourd’hui, c’est à l’une de ses plus proches amies, Fran Lebowitz, gloire des lettres et icône du New York des années 1970, qu’il consacre cette série documentaire.

De Toni Morrison à Charlie Mingus en passant par Leonardo DiCaprio

La série recueille ses bons mots, coqs à l’âne et répliques acérées. C’est aussi une balade à travers New York, plaisir rare où Lebowitz nous raconte la ville telle qu’elle l’a découverte dans les années 1970 et 1980. Les anecdotes, plus croustillantes les unes que les autres, y foisonnent : une discussion avec Toni Morrison sur le plaisir d’écrire, une conversation avec Charlie Mingus, une longue dispute avec Spike Lee sur le basketteur Michael Jordan.

On y croise aussi Leonardo DiCaprio, avec qui elle fumait en cachette sur le tournage du Loup de Wall Street. Chaque épisode est un sommet de bonne humeur, d’humour et de bons mots. A ses côtés, un Scorsese hilare, qui passe manifestement un très bon moment aux côtés de ce génie comique politiquement incorrect, qui nous rappelle un monde d’avant la pandémie.

