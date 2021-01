L’actrice Nathalie Delon est décédée à l’âge de 79 ans

Connue surtout pour son rôle de Jane aux côtés de son mari Alain Delon dans « Le Samouraï » de Jean-Pierre Melville, l’actrice Nathalie Delon est décédée ce jeudi 21 janvier, à Paris. « Elle est morte d'un cancer rapide », a précisé leur fils, Anthony.

Publicité Lire la suite

Ce qui frappe quand on passe en revue le nombre de films – une trentaine – dans lesquels Nathalie Delon a joué aux côtés de célébrités du cinéma (Brigitte Bardot, Francis Huster, Raquel Welch, Anthony Hopkins) et les noms de réalisateurs qui ont fait appel à elle (Jean-Pierre Melville, Roger Vadim, Christian-Jacque, Claude Berri, Werner Schroeter), c’est paradoxalement son manque de visibilité dans le cinéma français.

Devenue actrice grâce à l’intervention d’Alain Delon pour lui donner la réplique dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, elle restera pour le grand public ce personnage de Jane incarnée en 1967 pour ce film devenu culte. C’était trois ans après s'être mariée à l’acteur français le plus prisé à l’époque, trois ans aussi après la naissance de leur fils Anthony.

Un an plus tard, ne pouvant plus supporter les conquêtes féminines de son mari, elle prend ses valises et son fils sous le bras pour changer de vie. Elle continuera le cinéma, cantonnée à des rôles secondaires. Elle deviendra aussi réalisatrice dans les années 1980, sans que ses films ne rencontrent un grand succès.

Francine Canovas, fille d'un pied-noir d'Oran

Quand Nathalie Delon publie son autobiographie en 2006, le public découvre les origines espagnoles de sa famille, sa naissance sous le nom de Francine Canovas au Maroc, à Oujda, le 1er août 1941, en tant que fille d’un pied-noir d’Oran qui abandonne elle et sa mère, originaire de Melilla, quand Nathalie a huit mois.

Vingt ans plus tard, c’est elle qui quitte son premier mari, Guy Barthélémy, un ancien appelé du contingent avec qui elle a une fille. À l’âge de 21 ans, elle monte à Paris et rencontre dans une boîte de nuit par hasard Alain Delon. Ce dernier, fiancé à Romy Schneider, commence à entretenir une relation amoureuse avec Nathalie. Deux ans plus tard, il décide enfin de quitter l’actrice allemande pour épouser Nathalie en août 1964 et s’installer à Los Angeles où est né leur fils Anthony.

Même des décennies après leur séparation, Alain et Nathalie Delon sont restés en contact et leur dernière photo avec leur fils Anthony date de décembre 2020, publiée sur Instagram.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne