«Solidarité»: Ouverture en ligne du plus grand festival de court métrage à Clermont-Ferrand

Le festival international du court métrage à Clermont-Ferrand, le plus grand au monde, bascule ce vendredi 29 janvier pour la première fois dans son histoire en mode intégralement numérique. L’ambition reste la même : enthousiasmer les spectateurs et soutenir les 213 films sélectionnés issus d’une soixantaine de pays, dont beaucoup de courts métrages du continent africain. Entretien avec le délégué général Tim Redford sur les défis de cette édition hors normes, les secousses provoquées par la crise et l’urgence de « jouer la solidarité ».

RFI : Lors de l’édition 2020, le Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand avait échappé à la pandémie de Covid. Cette année, avec sa première édition en numérique, sera-t-il toujours le plus grand festival du court métrage au monde ?

Tim Redford : On l’espère. L’année dernière, on avait un succès incroyable. Nous avons dépassé tous les records espérés avec 170 000 entrées. Deux semaines après, la pandémie est arrivée… Cette année, nous nous sommes préparés bien en amont. Nous avons observé ce que les autres festivals ont fait. Nous sommes prêts pour proposer en ligne une programmation forte et des outils intéressants pour les professionnels.

Au programme, trois compétitions, dont une internationale. Quels sont pour vous les films les plus attendus ?

Il y a eu un impact sur le nombre des inscriptions. De 9 000 inscriptions, on est descendus à 8 000 inscriptions, mais il y a une belle fenêtre sur le monde et beaucoup d’histoires de tous les continents. Dans la sélection internationale, beaucoup de films sont bien le reflet de notre monde d’aujourd’hui : #MeToo, l’attentat au Liban, la pandémie… Cela a vraiment inspiré les réalisateurs, par exemple Confiné dehors, sur le sort des SDF depuis le confinement, de Julien Goudichaud. Un autre film montre un homme confiné seul dans son appartement alors qu’il vient d’aménager à Shanghai, juste après le début de la pandémie. Ou Pas de panique, du réalisateur libanais Wissam Charaf. Il avait prévu de tourner son film au mois d’août, mais quelques jours après le début du tournage, il y avait l’explosion à Beyrouth. Donc, il a repoussé son film et recentré son scénario complètement sur la situation après ces événements-là. Mais, il y a aussi beaucoup de choses assez drôles, des comédies, il y a vraiment pour tous les goûts.

L’année dernière, d’autres festivals, comme le Festival international du dessin animé d’Annecy, ont montré que, même en mode numérique, un festival peut réussir et innover. Pour l’édition numérique du Festival de Clermont, y a-t-il des innovations techniques ou éditoriales prévues ?

Oui. Et nous nous sommes bien inspirés de nos amis du Festival d’Annecy. Nous avons trouvé que leur édition numérique 2020 s’est vraiment bien déroulée. Nous avons beaucoup parlé avec eux depuis juin dernier. D’ailleurs, nous utilisons une technologie similaire que la leur pour la plateforme de nos spectateurs. Nous avons développé un outil incroyablement performant pour le côté professionnel du Marché du film. Un outil tout en ligne qui permet de participer au marché en donnant accès à tout un tas d’outils numériques, avec des événements en ligne, des actions avec les professionnels, des programmes, un messagerie… Tout ce que les professionnels faisaient à Clermont-Ferrand en présentiel, on a essayé de le retranscrire en numérique. On croise les doigts, mais c’est bien parti. Nous sommes très suivis, avec déjà plus de 150 structures participantes d’une trentaine de pays.

Avez-vous aussi remarqué une influence de la crise sur les formats des courts métrages ?

Depuis quelques années, le court métrage devient un peu plus long. En cinq ans, la durée moyenne des courts métrages sélectionnés au festival est passée de 16 minutes à près de 20 minutes, surtout sur le territoire français, des films plus structurés qui prennent plus leur temps, plus narratif. En revanche, au niveau international, la durée a diminué, à environ 15 minutes. Les réalisateurs se tournent aussi vers de nouvelles formes, de nouvelles technologies, des formes hybrides, avec beaucoup plus de mélanges, surtout dans les documentaires. Dans les fictions, il y a plus de films expérimentaux.

En temps normal, le Festival de Clermont et ses 170 000 visiteurs font vibrer toute une ville et ce n’est pas rare que les habitants prennent des congés pour suivre le festival. Comment allez-vous faire vivre un festival numérique dans la ville de Clermont ?

Pour nous, cette année, c’est un vrai grève-cœur. Mais aussi pour toute la ville, tous les commerces, restaurants aux alentours qui vivent normalement pleinement cette semaine. Comment va-t-on vivre ce festival à Clermont ? Tout va se passer en ligne. Là, je vous parle de la Maison de la Culture, donc le cœur du festival, et c’est vide. Il n’y a personne. Mais, on a pas mal de choses en vente. On a imprimé le catalogue, la « bible » du festivalier, et cela se vent très rapidement comme un tas de goodies, de souvenirs, de sacs qui se promènent déjà un peu en ville. On va donner vie au festival en ligne. Le festival existe quand même. On a beaucoup de soutien de la part des Clérmontois et des institutions publiques qui nous soutiennent. On est sur les réseaux sociaux. Il faut chercher ce public qui souvent nous demande : Il a lieu ce festival ? Et on dit : Oui, bien sûr. On va même chercher un public un peu plus lointain qui n’a pas l’habitude à venir à Clermont. Donc, c’est même une petite opportunité.

Avez-vous déjà une idée combien de pass numériques à 12 euros ont été achetés pour regarder les films du Festival 2021 ?

On a ouvert la vente, il y a une semaine. Les ventes vont bon train, les gens nous suivent, mais c’est extrêmement difficile à le comparer avec les années précédentes. Un pass, c’est pour un foyer. Normalement, les gens venaient en couple, en famille, donc, c’était plusieurs tickets. On est satisfait, mais, c’est trop tôt pour un bilan chiffré.

L’affiche du programme « Promesses africaines, graines de héros », présenté à l’édition 2021 du Festival international du court métrage à Clermont-Ferrand. © SQPLCM

Les films programmés sont-ils accessibles partout, en France et à l’étranger ?

On a décidé à géobloquer le festival sur le territoire français. Les films sont seulement accessibles en France et dans les DOM-TOM, pour des raisons de droit et de respect pour les réalisateurs qui ont aussi des stratégies de diffusions, de premières sur les circuits de leurs films. Et aussi par rapport aux diffuseurs qui ont préacheté des films pour des passages de diffusion aux télévisions.

A Clermont, les films africains étaient toujours une priorité. La pandémie, a-t-elle changé la donne pour vous, mais aussi pour les réalisateurs africains ?

Oui, c’est une priorité et cela restera une priorité. C’est la trentième année de notre sélection « Regards d’Afrique ». On a une dizaine de films en compétition aussi. Aujourd’hui, il y a deux courants. On a reçu moins de films, mais plus de films du Maghreb. Et il y a deux pays qui ressortent vraiment cette année. L’Egypte et l’Afrique du Sud accumulent la moitié des inscriptions du continent africain. En tout, on a reçu 150 films de tout le continent et la moitié provient de ces deux pays. Cela vient du fait qu’on s’y déplace pas mal, on a des réseaux. En Afrique du Sud, il y a une industrie très forte et très bien implantée. Et en Egypte, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. On l’a vu avec la Palme d’or du court métrage 2020 du Festival de Cannes, I am afraid to forget your face, de Sameh Alaa. Malheureusement, des autres pays africains on reçoit moins de films, parce que cela dépend aussi des perturbations politiques. Mais, on a quand même douze pays représentés du continent africain. Il y a notamment un programme très intéressant cette année, labelisé par l’Institut français pour la Saison Africa 2020 : Promesses africaines, graines de héros que je recommande à tout le monde. C’est notre programme « A3 ». Il y aura aussi une rencontre en ligne, accessible à tout le monde.

Le confinement était une catastrophe pour les salles de cinéma. En même temps, la télévision et les plateformes comme Netflix ou Disney+ ont enregistrés des audiences records. Est-ce une bonne nouvelle pour le Marché du Film court qui va ouvrir début février ses portes numériques ?

Effectivement, la multiplication des plateformes est bien réelle. On le voit au Marché du film, les inscriptions des participants et des sociétés sont différentes, cela a beaucoup bougé. On a beaucoup d’inscriptions de plateformes. Par exemple, Netflix vient depuis trois ans au Marché du court métrage pour chercher des talents. Non pas pour acheter des films, mais pour chercher des réalisateurs pour aller tourner dans leur pays origine dans leur langue maternelle. Cela bouge beaucoup. On a beaucoup de plateformes qui vont proposer maintenant des courts métrages. C’est un format très propice aux plus petits écrans, aux smartphones. Après, l’économie derrière n’est pas suffisante, cela ne paie pas assez pour ces contenus-là.

Dans l’industrie cinématographique, on a beaucoup parlé d’embouteillages de films suite à la fermeture des salles et partout les acteurs souhaitent rattraper le temps perdu. Est-ce que cela signifie une plus grande concurrence entre les festivals qui vont fonctionner de plus en plus en mode hybride ou numérique, c’est-à-dire avec une offre accessible un peu partout sur les territoires ?

Je pense qu’il faut quand même avoir un esprit un peu éthique par rapport à cela. Pour les festivals, je pense vraiment que l’heure est à la solidarité. Il ne faut pas empiéter sur les autres festivals. Il faut coûte que coûte essayer de rester aux dates prévues. S’il faut passer en ligne, pourquoi pas, mais il ne faut pas repousser et empiéter sur un autre festival. Cette année, il faut s’entraider encore. C’est quelque chose de très importante qu’on clame haut et fort, au même niveau que la demande des festivals pour les premières des films. Ils bloquent les films pour que les films passent dans leur festival. C’est une sorte de kidnapping, parce que, si le festival est repoussé, le film ne peut pas sortir pendant des mois et il perd la possibilité de voyager, d’être vu par un public. Nous, à Clermont-Ferrand, on ne demande pas la première. On veut que les films soient vus et si un bon film est vu ailleurs, pourquoi pas, tant mieux. Donc, c’est très important de jouer la solidarité avant tout cette année. Ce sont des temps compliqués et il faut s’entraider et pas être concurrent.

Pendant cette édition numérique, comment un spectateur peut applaudir un film ?

Il y a un système de vote sur la plateforme. C’est comme avant au festival. On a le droit de voter pour son film préféré dans chaque compétition. Sinon, les applaudissements, les encouragements, cela se passe sur les réseaux sociaux, comme la page Facebook du festival.

► Le 43e Festival international du court métrage à Clermont-Ferrand aura lieu du 29 janvier au 6 février 2021 uniquement en ligne.

