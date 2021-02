Lancement de la chaîne Culturebox, entièrement dédiée à la culture

Ce lundi 1er février au soir sera lancée par France Télévision en France une chaîne tout entière dédiée à la culture et accessible gratuitement à tous. Culturebox proposera 24H/24 des rediffusions et des nouveautés. Le secteur du spectacle vivant est complétement à l'arrêt depuis des mois pour cause de pandémie. Concerts, opéra, théâtre, ce sera sur le canal 19 de la TNT en attendant des jours meilleurs.

C'est une chaîne éphémère qui va permettre aux Français de patienter jusqu'à la réouverture des musées, des salles de théâtre et de concerts. Gratuite, accessible à tous sur le canal 19 de la TNT et en numérique sur le site France.tv, Culturebox proposera des spectacles de théâtre, de danse, des captations de festivals, des rediffusions de programmes culturels du groupe France Télévision, mais aussi des inédits et un rendez-vous tous les soirs.

« L’objectif est de faire découvrir toute la jeune scène, explique Michel Field, le directeur du pôle Culture de France Télévision, aussi bien dans la variété, dans le hip hop, que dans le lyrique ou les instrumentistes classiques. Il va y avoir une émission accueil où il y aura la possibilité pour les artistes de faire des prestations musicales ou chorégraphiques. L’idée pour cette quotidienne est un artiste reconnu entouré de trois ou quatre jeunes artistes encore inconnus, mais dont on pari qu’ils perceront dans les semaines, mois ou années qui viennent. »

Culturebox veut aussi favoriser les scènes régionales et d'outre-mer. Créée pour trois mois, son objectif est de durer le moins longtemps possible afin que le public puisse retrouver au plus vite l'émotion et l'expérience d'un spectacle en vrai.

