Les plateformes et les réalisatrices en tête des nominations aux Golden Globes 2021

Hollywood a donné ce mercredi 3 février le coup d’envoi de la saison des récompenses avec l’annonce des nominations pour la 78e cérémonie des Golden Globes. Les trophées décernés par la presse étrangère inaugurent une bien tardive saison des récompenses chamboulée par la pandémie de Covid-19. Les récompenses seront remises dès le 28 février, à l’occasion d’une cérémonie virtuelle depuis Beverly Hills, avec près de deux mois de retard sur le calendrier habituel.

Le coronavirus a provoqué la fermeture des salles de cinéma, mis à l'arrêt les tournages et décalé la saison des prix... Mais au-delà, la pandémie met en lumière les changements à l’œuvre dans la production audiovisuelle. Ainsi les plateformes de streaming et les réalisatrices font la course en tête des nominations aux Golden Globes.

Netflix s'offre 22 citations, contre 17 l'an dernier, du côté des films. C'est Mank de David Fincher, qui apparaît comme le grand favori avec six nominations. Production en noir et blanc pour cinéphiles, Mank raconte la genèse du chef-d'œuvre d'Orson Welles, Citizen Kane.

Les Français en lice pour les Golden Globes

Un autre long-métrage Netflix, Les Sept de Chicago, d’Aaron Sorkin, sur un procès retentissant au moment de la guerre du Vietnam, arrive à la seconde place avec cinq nominations. Plusieurs Français pourraient bien remporter un Golden Globe. Notamment Tahar Rahim, nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un drame pour son rôle dans Désigné coupable, Deux de Filippo Meneghetti dans la catégorie meilleur film en langue étrangère, ou le film The Father, de Florian Zeller, adaptation de sa pièce de théâtre Le père, nommé dans plusieurs catégories.

Une présence inédite de réalisatrices

Fait marquant de la liste des nominations, une forte présence des femmes. Le thriller féministe sur fond du mouvement #MeToo, Promising Young Woman, a percé dans les sélections des catégories du meilleur film dramatique, meilleur réalisateur, scénario et meilleure actrice pour Carey Mulligan. La charismatique actrice Frances McDormand de Nomadland, film couronné du Lion d’or 2020, et l’actrice Viola Davis de Le Blues de Ma Rainey concourent également pour le trophée de la meilleure actrice.

Parmi les cinq nominés dans la catégorie Meilleur réalisateur se trouvent cette année trois réalisatrices (Chloe Zhao, Emerald Fennel et Regina King) et deux réalisateurs (David Fincher et Aaron Sorkin). Jusqu'à cette 78e édition, seules cinq femmes avaient réussi à se faire une place dans cette catégorie majeure des Golden Globes, événement souvent décisif pour la course aux Oscars.

