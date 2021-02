Touria El Glaoui, combattante pour l’art africain, en un mot, un geste et un silence

Portrait d’une « guerrière » au service de l’art contemporain africain en un mot, un geste et un silence. Touria El Glaoui a accompli un travail énorme pour la reconnaissance internationale des artistes africains.

Née en 1974, Touria El Glaoui est la fille du grand peintre marocain Hassan El Glaoui et petite fille de l’ancien pacha de Marrakech, Thami El Mezouari El Glaoui. Touria est la fondatrice et directrice de la foire internationale d’art contemporain africain 1-54 (un continent, cinquante-quatre pays), créée en 2013 à Londres, avant d’établir aussi des rendez-vous annuels à New York, Marrakech et, pour la première fois cette année, à Paris.

