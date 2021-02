Les femmes à l’honneur du palmarès du Festival du court métrage à Clermont-Ferrand

Deux films consacrés aux femmes et réalisés par des femmes ont remporté samedi 6 février à Clermont-Ferrand les Grands Prix de la compétition nationale et internationale du plus grand festival au monde consacré au court métrage. Parmi les plus de 8 000 films envoyés au festival, la Slovène Katarina Rešek a convaincu le jury par un hymne à la sororité, « Sestre » (« Sœurs »). La Française Pauline Penichout a percuté les esprits avec son documentaire autour d’un atelier d’auto-gynécologie dans un squat à Nantes, « Mat et les Gravitantes ».

Dans Sestre (Sœurs), de la réalisatrice slovène Katarina Rešek, ça crie, ça frappe, ça chante, ça danse. Dans cet hymne très brute à la sororité, trois jeunes filles de parents immigrés (comme la réalisatrice elle-même) mènent un combat contre leur environnement très hostile aux femmes. Pour survivre dans leur cité, face à la dictature des caïds, elles se basent sur leur propre dix commandements. Règle numéro un : Ne jamais abandonner. Règle numéro deux : L’amour est une maladie. Règle numéro trois : « J’emmerde internet ». Leur seule échappatoire : leur rêve de quitter un jour leur cité.

Habillées en survêtements, à la maison et en ville, elles ne se laissent pas faire ni intimider, quitte à frapper aussi pour perturber le jeu viril de ces caïds musclés et désertés par l’esprit. Condamnées à survivre entre les tours, elles s’entrainent en boxe, toujours prêtes à contester le règne du genre masculin, toujours prêtent à encaisser des bleus dans leurs corps et leurs âmes. Ironie de l’histoire, elles, qui ont toujours considéré leur féminité comme une fragilité, seront sauvées par Fantasy, transgenre en quête de devenir une femme. Une histoire inspirée par la tradition des « Virdinas », des « vierges jurées » dans les pays des Balkans : en cas d’absence d’homme dans une famille, l’une des filles était obligée de vivre comme un homme pour remplir le rôle.

Filmé souvent en contre plongée perçant le ciel, avec des couleurs blafardes et stridentes rayonnant le désespoir, l’histoire percute nos esprits avec une caméra qui nous regarde droit dans les yeux.

La Française Pauline Penichout a remporté avec « Mat et les Gravitantes » le Grand prix de la compétition nationale du Festival du court métrage à Clermont-Ferrand. © SQPLCM

« Regarder soi-même »

Le Grand prix national a été remis à Mat et les Gravitantes de la réalisatrice française Pauline Penichout, issue de la promotion 2019 de l’école de cinéma Femis. La scène du début révèle tout de suite l’audace du film : deux jeunes femmes assises ensemble dans la baignoire se causent, simplement, sur tout et sur rien. S’ensuit une conversation sur leurs plaisirs et leurs frustrations, dont l’expérience de l’éducation sexuelle à l’école : « Pendant six mois, on a que parlé du plaisir masculin ».

Alors, Mat et ses amies ont pris une résolution. Dans leur squat à Nantes, elles préparent fièrement leur premier atelier d’auto-gynécologie : « C’est l’œil que tu mets dans ta chatte, pour se regarder soi-même, se connaître ».

Sur leur petit campus universitaire imaginé, elles découvrent ensemble leurs vies intimes : « la sensation du spéculum dans le vagin », discutent de leur perception du sexe féminin hésitant entre « tulipe » et « orchidée ». Et puis, la séance commence : assises en cercle, toutes équipées d’une lampe de poche, d’un miroir et d’un spéculum vaginal, elles cherchent la bonne position pour se lancer dans l’exploration de l’intimité de leur corps. Le tout guidé par une curiosité sans fausse pudeur : « Tu veux voir mon col d’utérus, Pauline ? », ni crainte de jugements : « C’est beau ». Du coup, le spéculum « n’est plus un instrument de torture, cela devient autre chose ». Sur des matelas posés à même le sol, elles vivent une expérience bouleversante : « ça secoue quand même ».

La caméra se pose comme une bonne amie à côté ou devant elles donnant l’impression de respirer et réfléchir avec elles sur la meilleure manière de regarder. Personne ne prend la pose ou se fige. L’image suit le flux des conversations.

Quelques jours après, le groupe des jeunes aventurières s’est de nouveau réuni pour réfléchir sur le déroulement de l’examen, par exemple, si certaines se sentaient bousculées par la pression du collectif. Mais, là aussi surgissent des découvertes inattendues, comme le cas d’une copine qui a eu ses règles pendant l’auto-examen : « Son utérus a fait une sorte de spasme et lâché une toute petite perle de sang. On a vraiment vu le mouvement... »

La réalisatrice a eu la modestie et la grandeur d’avouer dans le générique que le court métrage a été fabriqué par toutes les participantes ensemble. De cette énergie est sorti un film doté d’une franchise et d’une force rares concernant la chose la plus convoitée au monde : l’amour. À la fin, Mat nous confie même son grand rêve caché derrière cette envie de l’autoexamen : « être libre dans mes rapports sexuels ». Pas étonnant que ce film militant habité par le désir d’encourager les jeunes à mieux se connaître ait aussi remporté le Prix étudiant de la jeunesse et le Prix du meilleur film documentaire.

► Tous les films de cette édition entièrement numérique du Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand restent disponibles sur la plateforme du festival jusqu’au 13 février.

