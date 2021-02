L’«Histoire des gros mots» sur Netflix

La série « Histoire des gros mots » sur Netflix. © Netflix

Texte par : Elisabeth Lequeret

C'est une série pas banale, produite et diffusée par Netflix. Dans « Histoire des gros mots » (« History of swear words »), Nicolas Cage revient, aux côtés d'historiens et de spécialistes en étymologie, sur la construction des gros mots et leurs évolutions dans la langue anglaise.